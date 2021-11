Chicago: la tonelada de soja cayó más de U$S 4

Los precios de los granos cerraron con bajas en el mercado de Chicago, luego de que cotizaron en alza durante buena parte de la jornada.

El contrato de enero de la soja cayó un 0,92% (U$S 4,32) hasta los U$S 464,90 la tonelada, mientras que la posición marzo retrocedió un 0,91% (U$S 4,32) y concluyó la jornada a U$S 469,03 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la toma de ganancias por parte de los fondos especulativos de inversión.

El retroceso también tuvo su sustento en la decisión de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de prorrogar los plazos para que la refinerías de petróleo cumplan con las obligaciones derivadas de los mandatos de corte con biocombustibles del año pasado y del año en curso, además de extender el período de gracia por los incumplimientos de 2019 para las refinerías más pequeñas, según un informe de la corredora Granar.

Los subproductos de soja acompañaron la baja, con un retroceso de la harina de un 1,14% (U$S 4,74) hasta los U$S 408,29 la tonelada; el aceite cayó un 0,10% (U$S 1,32) para concluir la jornada en U$S 1.304,45 la tonelada.

El maíz bajó un 0,39% (U$S 0,89) y cerró a U$S 225,58 la tonelada, también en el marco de toma de ganancias de fondos especulativos.