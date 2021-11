Alfaro, contra Juri: "la política tiene límites éticos infranqueables"

El fuego discursivo cruzado entre concejales de San Miguel de Tucumán opositores al intendente de esa ciudad, Germán Alfaro, y este sumó otro capítulo.

En esta ocasión, en formato de carta abierta, que el jefe municipal envió a los ediles Sara Assán, Oscar Nagle, José Luis Coronel, Gonzalo Carrillo Leito, David Mizrahi, María Elena Cortalezzi y Emiliano Vargas Aignasse.

Alfaro redactó la carta en respuesta a otra que le había sido enviada por estos, en la cual le señalaban que el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Juri, se había declarado agraviado por los dichos de Alfaro acerca del ex gobernador de la provincia Amado Juri, padre del titular del cuerpo legisferante.

"Juri debería tenerle un poco de cariño a la democracia, teniendo en cuenta su propia historia, y tratar de llegar a la intendencia mediante un triunfo en las urnas y no a través de un acuerdo espurio con un partido minoritario y en desbandada, fundado por golpistas", había posteado el intendente en su cuenta de Twitter, @AlfaroGerman.

Los ediles peronistas salieron a exigirle un pedido de disculpas. Entonces, Alfaro redactó la carta que puede leerse a continuación.

"Señores concejales.

"Cumplo en dirigirme a ustedes en respuesta a su misiva del día de la fecha en la que me informan que el presidente del honorable cuerpo que integran se declara agraviado por mis dichos respecto del recordado ex gobernador Amado Juri.

"Al respecto, quiero precisar dos cuestiones. La primera es de índole personal: nada he dicho que mancille la figura del ex gobernador Amado Juri, destituido por el golpe de Estado de 1976. Por el contrario, he reivindicado su figura como la de un hombre de Estado, cuya memoria debe ser homenajeada no solo por el peronismo, sino por todos los tucumanos. Si el presidente del Concejo se manifiesta agraviado -aunque ignoro la razón que esgrime para ello- no tengo inconvenientes en disculparme con él y sirva esta pública carta como un pedido de disculpas.

"La segunda cuestión es de índole política e institucional: en el año 1999, la Cámara de Diputados de la Nación, en un hecho inédito, resolvió impedir que Antonio Domingo Bussi asumiera como diputado de la Nación, por considerar que su pasado como miembro del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional lo hacía incurso en la causal de 'inhabilidad moral'. Le cerraron las puertas del Congreso de la Nación, además, porque en la Cámara Baja ocupaba un escaño el destituido ex gobernador Amado Juri. Desde ese momento, don Amado se volvió patrimonio de la memoria, la democracia, las instituciones y la historia de la Argentina y de nuestra provincia.

"En ese contexto, el presidente del Concejo Deliberante, que rápidamente interpretó que la victoria de Juntos por el Cambio en el distrito de San Miguel de Tucumán lo habilitaba a él, que representa a un frente que perdió los comicios en la Capital, a ocupar la Intendencia. Yo me siento sorprendido por semejante exégesis, pero no me declaro agraviado. Me hubiera gustado que, como hombre de la democracia que es, Fernando Juri pensara en respetar la voluntad de los vecinos capitalinos en las urnas, que por cuarta elección consecutiva ratifican que no quieren al PJ gobernando la Municipalidad.

"Sólo al presidente del Concejo le corresponde evocar la memoria de su padre, pero a todo ciudadano le corresponde evocar la memoria de un ex gobernador. Igualmente, como hombre de la democracia que soy, reitero mis disculpas a Fernando Juri, quien también es un hombre de la democracia, por el agravio que manifiesta haber sentido. Y de hombre de la democracia a hombre de la democracia también le digo que, a la hora de los acuerdos políticos, también debiera pensar en los miles de tucumanos y de argentinos que murieron por las balas y las torturas de (Antonio) Bussi, condenado como genocida y criminal de lesa humanidad. Y en las miles de familias mutiladas para siempre por el accionar del terrorismo de estado. Porque cuando él se alía con el partido fundado por ese enemigo de la democracia, no es uno sino que son miles los tucumanos y los argentinos que nos sentimos agraviados.

"También la política tiene límites éticos infranqueables. Los que creen que en la política vale todo están afirmando que la política no vale nada. Y ese es un pensamiento típicamente antidemocrático".