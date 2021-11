"Teníamos una expectativa mayor en la Ciudad de Buenos Aires", afirmó Bullrich

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se refirió este miércoles a los resultados de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que tenían la expectativa de superar el 50% de los votos en ese distrito.

"Puede haber habido una expectativa mayor en la ciudad; en el resto del país, el festejo fue absoluto. La expectativa que teníamos en la Ciudad era el 50%", afirmó Bullrich en diálogo con radio La Red.

Y agregó: "confundir lo que puede haber pasado en un distrito con la realidad nacional, no me parece trasladable".

En CABA, con el 99,41% de los votos, la lista que encabezó María Eugenia Vidal se impuso con el 47,01%, lo que la ubicó por debajo de su actuación durante las primarias del 12 de setiembre, en las que había obtenido el 48,84% de los sufragios.

Bullrich analizó además las perspectivas de la coalición opositora de cara al 2023 y señaló como "una deuda importante" de ese espacio político lograr "generar confianza social y política en los sectores más humildes".

"Nos falta generar confianza social y política en sectores más humildes", reconoció.

Por otra parte, la titular del PRO dejó la puerta abierta a conversaciones con los libertarios encabezados por el diputado nacional electo Javier Milei, de La Libertad Avanza. "Prácticamente en todo el país los libertarios estuvieron adentro de JXC. En el único lugar donde no estuvieron fue en la Capital y en la provincia (de Buenos Aires)", señaló.

"No nos pueden poner en el lugar de ´con este se habla, con este no se habla´, porque achican nuestra posibilidad de futuro", indicó, en lo que pareció un guiño a los sectores libertarios que encabeza Milei y un rechazo a quienes, desde adentro de la coalición opositora, bregan porque no se avance en una alianza política con ese sector.