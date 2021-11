Jaldo se reunió con el jubilado que había escrito la carta viral en su voto

El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE), Osvaldo Jaldo, recibió esta mañana a Rolando Ponce, el jubilado que le había escrito en su voto de este domingo pidiéndole ayuda porque no le alcanza para pagar el alquiler de su vivienda. El tranqueño escuchó al hombre de 67 años y anticipó que buscará una solución para su problema. "Él no quiere que le regalen nada, quiere pagar la cuota de una casa", detalló Jaldo a la prensa.

Un jubilado fue a votar y dejó una carta para Osvaldo Jaldo en la que le suplica una ayuda

Julieta Rebola, presidenta de mesa en la escuela Campo de las Carreras, había encontrado la misiva de Ponce durante el conteo de votos de las elecciones generales de este domingo.

El texto fue compartido en incontables oportunidades a través de las redes sociales, al punto de que se hizo viral.

En la mañana de este martes, Jaldo recibió a Ponce y a Rebola en la sede de la Legislatura.

"La historia de mi vida es que siempre trabajé y no pude tener un techo digno. Por eso pedí esta ayuda, porque la jubilación no me alcanza para pagar algo más", explicó Ponce a la prensa.

Además, reveló que había decidido enviarle la nota a Jaldo a través de su voto el último viernes. "Era la única manera que tenía de hacer esto. No esperaba que sea tan rápida la reunión. Fue un encuentro muy lindo. El gobernador me dijo que hará las gestiones para conseguir una casa. Le agradezco a la presidenta de mesa que le dio volumen a esta carta y la hizo viral”, añadió el jubilado.

Jaldo también se refirió a lo sucedido. “Aprovechando que la democracia nos permite poder votar, Rolando introdujo una cartita para que lo ayudemos a resolver su problema habitacional. Cuando supe de la nota, lo invité junto a Julieta inmediatamente para hablar. También debo felicitarla a ella, porque si no tomaba la decisión de viralizar la carta, esto no llegaba a nada. Vamos a trabajar para buscar una solución a Rolando", detalló el vicegobernador en ejercicio del PE.

Por su parte, Rebola explicó que a la hora del escrutinio, las autoridades de mesa suelen encontrar bromas o descargos de la ciudadanía, pero este caso fue especial. “Estábamos abriendo los sobres y encontré un voto con la carta. Empezamos a leerla entre los cuatro fiscales y yo, y decidimos que no podía quedar ahí. Pienso que podría haber sido mi papá el que haya escrito. Yo no tengo llegada con nadie, por eso la publiqué en las redes sociales para que pueda llegar a quien quiera ayudar", expresó.

Y contó que, en la reunión, "el gobernador no dudó en pedirle sus datos para ayudarlo". "Siempre que tengamos la posibilidad, tenemos que intentar asistir a las personas que lo necesitan", afirmó la presidenta de mesa.