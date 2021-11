Un tucumano cumplió el desafío de ser abogado y deportista parapanamericano

El Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán reconoció el esfuerzo y compromiso del flamante letrado Nicolás Ferreyra, un deportista de 22 años con discapacidad visual, que fue parte de los Juegos Parapanamericanos de Brasil, entre otras competencias.

Ferreyra dio rienda suelta a su afición por la natación tanto en el Club Central Córdoba, donde entrena diariamente, como en el programa "Nadando por la Inclusión" del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán.

Juegos Parapanamericanos

El joven es un deportista de alto rendimiento que llegó a integrar la Selección Juvenil de Natación, dentro de la Federación Argentina de Deportistas Ciegos y Disminuidos Visuales. Ese rol le posibilitó ser protagonista en los Juegos Parapanamericanos de Brasil 2017, donde lo hizo con la misma prestancia que supo desarrollar durante su participación en 2016 del Campeonato Nacional Argentina Open celebrado en Buenos Aires y, más recientemente, en los Juegos de Playa Puerto Madryn 2019, entre otras competencias.

El tucumano, que tiene 22 años, es no vidente como consecuencia de la enfermedad Retinopatía del prematuro. Se trata de una afección que lleva a un bebé a padecer ceguera. Nació con cinco meses y tres semanas de gestación y sus retinas no se desarrollaron normalmente. Su actitud ante la vida, le dio entereza y la soltura necesaria para sortear este obstáculo. Así las cosas, no sólo se dessarrolló en el mundo del deporte, sino también en la academia: desde ayer, luce con orgullo su título universitario de abogado, tras cursar estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.

Beneficios comunitarios

Ferreyra es un caso modelo de resiliencia, en el que logró equilibrar su espíritu a su cuerpo, superando con creces las circunstancias que le tocó atravesar en su vida como consecuencia de su discapacidad visual. Esto fue posible, en parte, por los beneficios comunitarios que representa "Nadando por la Inclusión", que coordina la Cooperadora de Talleres Protegidos, a cargo de Gabriel Marañón, junto al Ministerio de Desarrollo Social que conduce Gabriel Yedlin y la Fundación Cuidarte.

“La natación se ha transformado en un estilo de vida para mí”, dijo el joven oriundo de Alderetes en el "Pre Nadando", que se realizó en Aguilares en víspera de lo que será el certamen este año.

“Estoy muy feliz por la tarea cumplida -agregó- y haber concretado una meta más. Regalarle el título de abogado a mi familia me pone muy contento. Tuve una etapa universitaria muy bonita. Disfruté de un camino de aprendizaje”, remarcó.

Además, el tucumano dijo que sueña con trabajar como letrado para difundir los derechos de los discapacitados.

En agradecimiento

El programa "Pre Nadando", Nicolás visitó La Cocha. “Estoy feliz de conocer este natatorio que está muy lindo. Agradecimiento a las autoridades y al ministro Gabriel Yedlin que puso todo su equipo de trabajo a disposición. Muy contento de que me den la oportunidad de acompañar este tipo de actividades que al interior le hace mucha falta”, detalló.

En relación a la competencia del “Nadando” que se celebrará en diciembre, recordó que participó de todas las ediciones desde el 2017. “Esta será la cuarta edición. Para mí es un evento que está relacionado con dos de mis premisas de vida: el deporte y la inclusión. Me siento muy identificado con esta actividad y agradecido de formar parte de esta familia que viaja por el interior tucumano difundiendo el Pre Nadando. Invitar a las familias y personas con discapacidad a que practiquen este deporte”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social felicitaron a Nicolás por su nuevo éxito y celebraron la igualdad de oportunidades y la inclusión social de personas con discapacidad. “Es una actividad -dijo Yedlin- que nos llena de ilusión de tener una sociedad mejor, con más convivencia y en la que estemos todos integrados. Una sociedad moderna e inclusiva. Es muy difícil pensar que se podrá incluir a las personas con discapacidad, sino lo hacemos con los adultos mayores y los migrantes. Lo mismo con la diversidad de género. Dan un mensaje maravilloso para derribar barreras de todo tipo”, insistió.

Además, anunció que el prgrama "Nadando por la Inclusión" se celebrará el 5 de diciembre en conmemoración por el Día Internacional de la Discapacidad. "Se hace cada año. Es importante que se registren en la web de la Fundación Cuidarte y este año buscamos que los vecinos del interior participen”, remarcó el ministro.

Sobre el título universitario obtenido por Nicolás, Yedlin dijo que “es un orgullo para todos y es un mensaje hermoso de que las personas con discapacidad estudian, van a la universidad y trabajan. Tenemos que brindar reales posibilidades de integración. Para eso tiene que estar el Estado y la sociedad en su conjunto para ayudar y darles una mano”.