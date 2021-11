Jaldo: "tenemos los mejores candidatos, los que defenderán a los trabajadores"

En el marco de los festejos por el Día del Trabajador Bancario, la Asociación Bancaria delegación Tucumán organizó un acto, del cual participaron el vicegobernador -a cargo del Poder Ejecutivo-, Osvaldo Jaldo, y los candidatos de la lista del Frente de Todos (FdT) -entre otros, Pablo Yedlin, Sandra Mendoza (a senador), Rossana Chahla y Agustín Fernández (a diputado).

También estuvieron el vicepresidente primero de la Legislatura, Regino Amado; la secretaria General de la Gobernación, Silvia Pérez; el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Gabriel Yedlin, y el presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina, entre otros. Por parte de las autoridades locales del gremio estuvieron presentes, entre otros, diputado nacional Carlos Cisneros; el subinterventor de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia, Hugo Ledesma, y la secretaria general de La Bancaria en Tucumán, Cecilia Sánchez Blas. Al evento, que se llevó a cabo en las instalaciones del Club Banco Provincia, asistieron alrededor de 3.000 bancarios, según los organizadores.

"Hay muchas cosas en juego este 14 de noviembre. Tenemos los mejores candidatos, los que van a defender a los trabajadores, como lo viene haciendo el compañero Cisneros en la Cámara Baja. Por eso este domingo piensen en sus familias, en sus hijos, en ustedes, para que los derechos y triunfos conseguidos sigan siendo parte de todos y que no vengan de la oposición a querer privar estos logros", arengó Jaldo.

A su turno, Cisneros pidió a sus pares votar en defensa propia. "No podemos votar a quienes hoy dicen abiertamente que van a eliminar conquistas laborales. Cuando asumió el Gobierno de Cambiemos, en diciembre de 2015, nos estaban despidiendo trabajadores del Banco Central. ¿Pretendemos que esta historia se repita? ¿Votaríamos a nuestros verdugos? Hoy en plena campaña electoral dicen: 'vamos a eliminar el derecho a la indemnización'. Y lo dicen tan abiertamente porque los aportantes y candidatos de Juntos por el Cambio son empresarios; nunca han tenido una necesidad, nunca se han preguntado lo que es vivir de un salario", puntualizó Cisneros.

El dirigente también criticó al ex presidente Mauricio Macri. "Ayer dijo: 'sacamos U$S 44.000 millones del FMI para pagarle a los bancos'. Para hacer negocios con sus amigos empresarios. Por eso después no hay plata para los salarios, para las jubilaciones, para los remedios”, criticó Cisneros.

El diputado también lanzó dardos contra el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, candidato a senador por Juntos por el Cambio. “Usa como trampolín la candidatura para ser gobernador en 2023. No hizo nada en su gestión; y las cosas que hizo dentro de las cuatro avenidas las hizo mal. Hay que mostrar gestión para ser un candidato legítimo. Puedo entender que (Roberto) Sánchez y (Mariano) Campero tengan aspiraciones para ser gobernadores, porque tienen gestión en sus municipios (Concepción y Yerba Buena, respectivamente); pero Alfaro no tiene nada para mostrar”, reprochó el dirigtente bancario.