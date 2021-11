Mountain bike: se consagró campeón y apunta al Trasmontaña

“Para mí es un gran orgullo consagrarme campeón en el torneo provincial más importante que tiene el país”. La frase pertenece a Álvaro Macías, que se adjudicó la Gran Vuelta a La Sala, prueba con la que se cerró el Campeonato Tucumano de mountain bike de la especialidad cross country. El catamarqueño consiguió el título en forma invicta, ya que triunfó en las dos jornadas que compitió de las tres que tuvo el certamen.

“Es un orgullo ser campeón en esta provincia. El torneo tiene un nivel muy alto y siempre digo que además de tener una gran cantidad de participantes, cuenta con bikers de mucha calidad. La mayoría de los que compiten acá pelean los primeros lugares en los Argentino”, señaló el representante de Santa María.

Macías completó el exigente recorrido en el tiempo de 1 hora, 53 minutos y 10 segundos y relegó por más de cuatro minutos a Darío Gasco, mientras que tercero se ubicó Jorge Biazzo. Juan Manuel Nardolillo, que fue subcampeón, culminó en el cuarto lugar, delante de José Hernández.

“Cada vez que vengo a competir a Tucumán me hacen sentir como si fuese local. Durante todo el recorrido la gente me brinda su apoyo y esta vez en el final de La Sala todos me aplaudían. Siento una gran alegría y una enorme satisfacción”, expresó el biker de 28 años, que ya tiene la mira puesta en el Rally Trasmontaña, previsto para el domingo 21 de noviembre. “Voy a competir en pareja con el mendocino Fernando Contreras. Llego en óptimas condiciones y con una ilusión muy grande. Seguramente el Trasmontaña será mi última competencia del año. Luego tendré un descanso y para arrancar la pretemporada con miras al 2022”, agregó.

En La Sala, Macías fue de menor a mayor. “Arranqué tercero, pero a los tres kilómetros de la largada ya pasé al frente y me fui solo. Me sentí muy bien cómodo. El trazado nuevo entretenido y duro a la vez. Tenía muchas dificultades, con subidas que son exigentes”, contó el campeón.

Nicole Arce (Damas Cadetes), Walter Fanjul (Master C-1) y Nicolás Ortiz (Sub 23), que se consagraron campeones en sus categorías, coincidieron en que el tazado era exigente. “Fue una carrera muy dura, con mucho barro. A pesar todo, el circuito estaba buenísimo. Ahora mi objetivo es el Trasmontaña”, dijo Nicole. “En algunos tramos había mucho barro y eso lo hizo más duro. Había que estar bien preparado y saber distribuir las energías. Por suerte me salió todo bien”, expresó Fanjul. “Es el mejor circuito que tiene nuestra provincia. Cuenta con todos los condimentos que necesita una prueba de cross country. Espero seguir por el buen camino y dar lo mejor en el Trasmontaña”, indicó Ortiz.

Martín Kovacevich fue de menor a mayor para lograr el título. “Fueron tres fechas bien intensas. Por suerte triunfé en las dos últimas y conseguí el campeonato que es muy importante. Quiero felicitar a los organizadores porque salió todo muy bien”, dijo el campeón de Master “B-1”.

“Sabía que tenía que dar todo para ganar y poder lograr el título. Fue un torneo muy exigente durante todo el año. Mi objetivo es seguir mejorando”, expresó Mariano Aparicio, que aventajó por un punto a Facundo Juárez Camurri en la definición de la categoría Juveniles.

Jesús Durán fue campeón en Master “D-2”, aunque no pudo completar la competencia de ayer. “Lamentablemente hace unos días me accidenté la mano. Tenía que largar para ser campeón, porque triunfé en las dos fechas anteriores. Estoy feliz con este logro”, dijo el “Profe” Durán.

La Gran Vuelta a La Sala fue una carrera apasionante y ahora todos le apuntan al Rally Trasmontaña, el máximo desafío de la temporada.