Qué ver en CCC Go, Starzplay, Netflix, Acorn TV, Disney+, Star+, Cine.ar Play, Paramount+ y Amazon Prime

CCC GO

Nueve Reinas (Star Cinema, a las 20)

Buenos Aires. Juan y Marcos son dos estafadores de poca monta, uno joven y el otro veterano en el arte del timo, que casualmente se ven envueltos en un asunto que les puede hacer millonarios: tienen menos de un día para hacer una estafa que no puede fallar.

Batwoman (HBO, a las 21.05)

Armada con una enorme pasión por la justicia social y con una gran facilidad para decir siempre lo que piensa, Kate Kate se da a conocer en las calles de Gotham como Batwoman, una joven altamente capacitada para luchar contra el crimen que resurge en la ciudad. Sin embargo, antes de convertirse en su salvadora deberá enfrentarse con los demonios que la impiden ser el símbolo de esperanza de una ciudad corrupta.

Doom: la puerta al infierno (FXM, a las 23)

Un experimento realizado en una estación en Marte ha abierto un portal al infierno, logrando que extrañas criaturas demoníacas sean liberadas, seres agresivos que no dudan en atacar a los humanos. El equipo especial deberá exterminar las bestias antes de que sigan avanzando,

STARZPLAY

Call me by your name

Elio Perlman, un joven de 17 años, atraviesa el cálido y soleado verano de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia. Se pasa el tiempo holgazaneando, escuchando música, leyendo libros y nadando hasta que un día, el nuevo ayudante americano de su padre llega a la gran villa. Oliver es encantador y, como Elio, tiene raíces judías; también es joven, seguro de sí mismo y atractivo. Al principio Elio se muestra algo frío y distante hacia el joven. No quiere compromisos, pero pronto ambos empiezan a salir juntos de excursión y, conforme el verano avanza, la atracción mutua de la pareja se hace más intensa.

NETFLIX

El asesino improbable

Tras el asesinato de Olof Palme en 1986, Stig Engström logró eludir la Justicia sueca hasta su muerte gracias a una combinación de audacia, suerte y una fuerza policial perpleja. Este filme es una interpretación ficticia de cómo el diseñador gráfico nunca fue formalmente culpado de la muerte del primer ministro de su país. ¿Qué se sabe de Engström? ¿Cómo pudo la Policía dejarlo escapar, pese a seguirle la pista? El asesinato no estuvo bien planeado, el criminal lo hizo todo mal desde el principio y casi nadie creyó sus coartadas para aquella fatídica noche de 1986 en Estocolmo.

ACORN TV

Elizabeth I

La reina de Inglaterra Isabel I Tudor (en el poder entre 1558 y 1603) tuvo que demostrar a Europa y a sus súbditos su capacidad para gobernar con firmeza en un mundo dominado por los hombres. A pesar de sus victorias militares y de sus éxitos políticos, tanto el Parlamento como sus consejeros empezaron a perder la paciencia, pues la reina rechazaba a todos sus pretendientes, lo que no impedía que tuviera amantes como Robert Dudley o el joven y ambicioso Robert Devereux, conde de Essex. Sin embargo, nada consiguió doblegar la voluntad de Isabel I (conocida como la Reina Virgen), que se mostraba reacia a ceder parte de su poder a un rey consorte.

DISNEY+

3 metros sobre el cielo

En Barcelona, dos jóvenes que pertenecen a mundos opuestos se conocen. Ella, la dulce Babi, es una chica de clase alta que vive en un entorno tan protegido como poco excitante. Él, Hugo, conocido como el duro “H”, es un chico impulsivo e irresponsable, aficionado a las peleas y a las carreras ilegales de motos.

STAR+

Nicolás Koblic

Durante la dictadura militar argentina, el excapitán de la Armada Tomás Kóblic participó en “los vuelos de la muerte”, denominados así porque se arrojaban vivos al mar a los detenidos-desaparecidos. Cuando abandona la Armada, Kóblic se refugia en Colonia Helena, donde impera la ley del comisario Velarde, un delincuente con uniforme policial, líder de una banda que se dedica al robo de ganado y que tiene oscuros vínculos con jerarcas militares.

CINE.AR PLAY

La barrera

Nicolás Cramer es el tímido empleado de un peaje que vive atrapado en su alienada existencia. Un día, su sueño se vuelve realidad cuando descubre el verdadero poder que tienen los recuerdos que guarda en su mente y decide enfrentarse a sí mismo.

PARAMOUNT+

Black monday

El 19 de octubre de 1987, también conocido como Black Monday, fue la peor caída del mercado de valores en la historia de Wall Street. Nunca se ha sabido quién lo causó, hasta ahora. Es la historia de cómo un grupo de individuos al margen del sistema se enfrentaron a Wall Street y terminaron estrellando el sistema financiero más grande del mundo. Es una serie con dos temporadas y 20 capítulos.

AMAZON PRIME

Locas por el cambio

Paula y Paulina son polos opuestos: Paula es rica, popular y fastidiosa, mientras Paulina trabaja duramente para sacar adelante a su familia. Tras una reunión en la cual ambas pelean (como cuando eran niñas), la vida les cambia para siempre: cada una despierta en el cuerpo de la otra y descubre otro mundo.

Un hombre llamada Scott

En 2009, Scott Mescudi, alias Kid Cudi, debutó con Man on the Moon: The End of Day, un álbum que rompió barreras al presentar canciones que tratan sobre la depresión, la ansiedad y la soledad. La producción lanzó a Cudi como una estrella musical y un héroe cultural. El filme explora la trayectoria del artista a lo largo de una década de elecciones creativas, problemas y logros, haciendo una música que continúa movilizando y a sus millones de fans en todo el mundo.