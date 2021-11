Quejas vecinales contra la SAT: un tanque móvil suple la falta de agua

El suministro del agua es una problemática en distintos sectores de la provincia y uno de los lugares más afectados es Villa Luján. Ahí, sobre la calle Saavedra al 600, los vecinos están sin agua hace 27 días.

Una familia de la cuadra ha decidido traer -gracias a sus familiares- un pequeño tanque de agua que es cargado por sus parientes para tener agua. “Es un tanque de un familiar que se dedica a los baños químicos y nos los prestó momentáneamente para llenar de agua”, dijo Facundo Eroles.

“Lo compartimos con los vecinos que quieran, vienen con un tanque, un bidón, y se llevan agua, porque no sale nada desde la canilla y es imposible llenar los tanques con eso”, agregó.

Lo peor, el tema del baño

Apenas un hilo de agua sale al abrir los grifos de las casas y los vecinos aprovechan eso para ir llenando durante todo el día alguna botella o bidón. “Los llenamos día y noche para poder ir al baño, lavar las cosas de la cocina, para poder subsistir básicamente”, explicó Facundo.

La vida de los residentes de la calle Saavedra sufrió cambios a partir de esta situación. Debieron adaptarse para llevar adelante el día a día. “Lo primero, lo que más molesta es el tema del baño, es lo peor. Porque vas y te fijás si la mochila está vacía, en ese caso tenés que salir a buscar un bidón que dejaste la noche entera cargándose y recién ir al baño. Después bañarse también es un problema importante. Porque para cocinar y lo demás estamos usando agua mineral, que no es lo ideal porque es un gasto adicional, pero con eso lo llevamos. Por eso lo del baño es lo peor. Otra cosa es el lavarropas que no funciona y es todo lavar a mano, a la vieja usanza”, indicó.

Carolina, otra vecina de la cuadra, también habló con LG Play para contar la situación que viven en el barrio. “La verdad, es tremendo, es inhumano porque el agua es un derecho humano, y no nos sirve tener que ir a buscar bidones para poder subsistir”, dijo.

“En mi caso tengo que traer bidones todos los días para abastecerme. Tengo dos hijas pequeñas que van al colegio y no hay otra manera. He llamado infinitas veces a la SAT (Sociedad Aguas del Tucumán), atienden y dicen ‘ya toman su reclamo señora’, pero no nos explican qué sucede. Queremos saber qué es lo que pasa, que nos digan cuál es la realidad”, exigió.

Además, se quejaron de que deben pagar por el servicio mes a mes sin siquiera tenerlo. “Pagamos todos los meses; es más, estoy adelantada porque nos mandan dos facturas juntas, y ni siquiera tenemos una gota de agua. Es un tema que viene desde hace años, desde que tengo uso de razón que hay poca presión en este barrio, pero antes a la noche ingresaba algo de agua como para llenar un tanque; ahora, absolutamente nada. Ahora sale el caño seco completamente”.

“Tengas o no tengas agua hay que pagar la boleta porque si no pagás después te cobran intereses”, dijo Juan, otro vecino.