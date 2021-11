Santa Fe: confirman una "leve suba" de casos de covid-19

Santa Fe informó este lunes que registra una "leve suba" en la curva de contagios de covid-19 y señalaron que la mitad de los nuevos casos corresponde a la variante Delta.

"Estamos en un promedio de 40 casos por día. Tenemos una leve suba. Estamos atentos por el nivel de habilitaciones (de actividades) y porque estamos casi en una nueva normalidad", afirmó la ministra de Salud local, Sonia Martorano durante una entrevista con radio LT9.

La funcionaria consideró que "cuesta entender que la variante Delta es más contagiosa" y advirtió que "hay casos en la provincia y van subiendo".

"Lo que nos sorprende es que no estamos viendo casos graves de Delta, salvo una persona que está internada en Rosario, pero no está vacunada. Creemos que la vacunación ayuda para que los casos no sean más y que no sean pacientes -con cuadros- graves", agregó Mortorano.