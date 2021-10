"Golpe blando": ¿qué opinan los candidatos?

Germán Alfaro, candidato a senador de Juntos por el Cambio

“En lugar de agitar teorías conspirativas, el Gobierno nacional debería hacerse cargo de los errores que ha cometido en la gestión de la economía y de la pandemia. La democracia consiste en inculcar valores de libertad en la sociedad, no en inocular miedos y fantasmas. Es irresponsable que, frente a la derrota en las urnas, en lugar de leer el reclamo ciudadano de que deben cambiar, se dediquen a fabricar culpables ficticios. Lo peor es la banalización que hacen del concepto de golpe de estado: es parte de la historia más trágica de nuestro país y el oficialismo, que conduce el PJ, pretende que cualquier cosa es un golpe. Es una vergüenza”.

Ricardo Bussi, candidato a senador de Fuerza Republicana

“Son un grupo de cachivaches. Los únicos desestabilizadores de la Argentina son los gobiernos peronistas y, en particular, los del kirchnerismo. Mientras la gente se moría de coronavirus, ellos montaban un ‘vacunatorio vip’. Mientras los niños con comorbilidades necesitaban la vacuna de Pfizer, ellos priorizaban los negociados con Rusia y China. Hay pobreza, desempleo, narcotráfico e inseguridad como nunca antes. Por eso perdieron en septiembre y perderán de nuevo en noviembre. Los jubilados pasan hambre y Cristina se hace pagar una pensión de $ 2,5 millones. ¿De qué golpe blando hablan? Por esto, el pueblo les da la espalda”.

Martín Correa, candidato a senador del Frente de Izquierda de los Trabajadores

“El Frente de Todos se encuentra en un acelerado desplazamiento a la derecha, como exigen el FMI y los capitalistas. La denuncia de un golpe blando no es otra cosa que una excusa demagógica para ocultar ese desplazamiento. No existe ningún intento de golpe, la oposición de derecha y el oficialismo concuerdan en que hay que arreglar con el FMI y en ese punto están juntos. Alberto Fernández y su ministro (inamovible) Martín Guzmán están llevando adelante la tarea sucia del ajuste y la oposición pretende que terminen con esa tarea: no hay grietas en ese sentido”.

Federico Masso, candidato a senador del Frente Amplio por Tucumán

“El Gobierno nacional, tras las PASO, repite que es víctima de acciones desestabilizadoras. Pero en los últimos 15 días, convocado a los empresarios, por un lado; y llama a la oposición a una concertación para después del 14 de noviembre. En conflicto permanente con el kirchnerismo, el albertismo busca apoyo político para terminar el mandato. Desde Libres del Sur sostenemos que sea cual fuere el resultado, Alberto Fernández debe completar su gestión, tal como lo fija la Constitución, a fin de no debilitar aún más las instituciones democráticas. Tolosa Paz y otros actores ‘K’ abren el paraguas para no parecer responsables de una derrota”.