Cebil Redondo: “Vamos a sufrir una tragedia y nadie se va a hacer cargo”

La sola mención de la palabra lluvia hace estremecer a los vecinos de los barrios Alto Verde, en zona de la Comuna de Cebil Redondo. Es que nada sostiene a la altísima pared del canal Caínzo, que fue ensanchando su cauce con continuos desprendimientos y hoy es una trampa mortal ubicada junto al único camino que los habitantes de la zona tienen para entrar y salir de sus casas.

“Nosotros nos vinimos a vivir más que nada para escapar de la inseguridad. Es un barrio privado y el único problema que tuvimos fue el del robo de algunas bicicletas. Pero ahora el peligro está cuando entramos y salimos. Los chicos sienten mucha angustia cuando pasamos por ahí. Uno intenta calmarlos, pero tienen miedo. Es una situación muy fea”, explicó Valeria Apichela, una de las vecinas, angustiada por la situación que les toca vivir. “No podemos entender cómo pasa el tiempo y no nos dan una solución. ¿Qué pasa si se llega a derrumbar todo y no podemos salir? Es inexplicable que nadie se haga cargo”, aseguró.

Patricio Nogueira, otro de los vecinos, dijo que está cansado de las promesas y que le gustaría que alguien de una solución en serio. “Aquí se debe involucrar la provincia, la Dirección Provincial del Agua, el municipio de Yerba Buena y la comuna, además del constructor Pablo Padilla. Están jugando con la vida de todos los que vivimos en la zona”, afirmó.

Según Padilla, “se van a abrir las aperturas de la calle Roca hasta la avenida Fanzolato para tener un camino”, aunque esta solución no convence a los vecinos. Y además la salida hacia la Fanzolato, a esa altura, también está en muy malas condiciones. “Está Alto Verde 1, 2 y 3, ya se comenzó a vender el 4 y están proyectados el 5, 6 y 7. ¿Por dónde va a transitar esa cantidad de gente? Cualquiera que vea el socavón que se formó en el canal sabe que estamos ante una tragedia inminente”, reclamó Nogueira. Según él “todos saben desde hace tiempo de este problema y nadie hizo nada, sólo cosas provisorias. Y ahora se hacen los sorprendidos cuando ven lo que está sucediendo. ¿Quién se va a hacer cargo si tenemos una muerte?. Cuando comienza el viento empezamos a rezar para que no se caiga el camino”, dijo.

Desmoronamiento

El riesgo del que habla el vecino es real. El canal está desmoronado hasta el camino, y tiene una caída de más de 25 metros. Además, las paredes son todas de arcilla, que se desmoronan todo el tiempo. Ayer, mientras LA GACETA estaba en el lugar se desprendió todo un sector que da justamente al camino. Además los ingenieros ya advirtieron que si se cae esa pared, arrastrará varios metros más de y hará que desaparezca la traza que usan los vecinos para entrar y salir de su casa. Y eso que todavía no hubo tormentas fuertes. Además, por el lugar circulan transportes pesados: camiones con cargas de materiales y piedras, destinados a la construcción de las casas, además de los internos de la línea 100 de colectivos, la única que llega hasta la zona.

“Creen que vamos a poder llegar a nuestras casas en helicóptero. Nosotros estamos estudiando las vías legales, queremos ir contra todos, pero también sabemos que esa no será la solución para lo que necesitamos de manera urgente, que es poder entrar y salir de nuestras casas con tranquilidad”, finalizó Nogueira.

El By pass, en una semana: trabajan para habilitar un camino alternativo

Empleados de la constructora de Pablo Padilla trabajan en un by pass sobre un terreno privado para poder, dentro de una semana según dijeron, poder desviar por allí el tránsito y que los vehículos no tuvieran que pasar al borde del precipicio. “Estamos trabajando con máquinas y operarios para que quede lo mejor posible y que la gente pueda pasar un poco más tranquila. Con suerte en una semana va a estar listo”, aseguró el capataz Orlando Ponce, mientras supervisaba el trabajo. Los vecinos aseguraron que esto no es más que un parche y con las lluvias ese tramo se volverá intransitable. “Lo vamos a dejar compactado”, afirmó Ponce.