Regalos del deporte tucumano a Maradona: paz, amor, y otros presentes

Álvaro Argiró (ciclismo)

“Siempre preferí festejar el natalicio de una persona querida o admirada antes que recordarlo en su fecha de fallecimiento. Sobre todo cuando hablamos de alguien que nos hizo vibrar de niños (sin saber por qué) y ahora, de mayor, uno puede recién entender el porqué de esa alegría que colmaba el ambiente cada vez que salía a jugar para Argentina, y la influencia que tuvo en todos los argentinos que lo vimos en persona, en televisión, o supimos algo de él.

Hoy ante la pregunta sobre qué le regalaría al atleta que más he admirado en mi vida en el día de su cumpleaños, la respuesta sería más que nada un juego de palabras, y con un tinte de fantasía. Primero que nada, porque Diego Armando Maradona ya no está físicamente entre nosotros. Y segundo, aunque él estuviera con vida, se tornaría imposible hacerle llegar un presente...

Ahora sí, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, mi regalo sería paz, en vida y espiritualmente. Mi regalo sería un poco de paz.

Creo que a mí, como a muchos les debe pasar, sienten que algo le debemos. Y aquí quisiera hacer mías las palabras de Eduardo Sacheri. ‘porque yo le debo esos dos goles a Inglaterra. Y el único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus cosas”...

Así es, mi regalo sería paz”.

Noelia Rodríguez (mountain bike):

“Como mi área es el ciclismo de montaña, le regalaría una ‘bici’ pintada con los colores de Argentina y lo llevaría a recorrer nuestro querido Tucumán, las montañas y sendas hermosas que tenemos. Si bien el fútbol y su capacidad le dieron mucho en toda su vida, la ‘bici’ es una actividad sin impacto y más allá de todas sus lesiones sería la mejor opción, obviamente con todos sus cuidados. Pero compartir con él y más en una provincia ligada a esta actividad, sería un sueño”.

Cristian Lucchetti (fútbol):

“Yo me llevé el mejor regalo que podría tener del Diego. Por suerte pude darle un abrazo y decirle en dos o tres palabras lo que siento y lo que significó para mí. Personalmente ese fue el mejor regalo, le devolvería eso. No hay nada material que pueda representar o dimensionar todo lo que nos hizo sentir él. Me gustaría poder regalarle otro abrazo al cielo para saludarlo por su cumpleaños, es lo único que le podría regalar”.

Juan José Meza (fútbol)

El 30 de octubre no es una fecha más en el calendario. Es el día del cumple del ‘Pelusa’, Diego Maradona. Fue mi amigo, con el que compartí el Mundial Juvenil 79 en Japón. Y de ahí creció una relación.

Qué regalarle. Es una gran pregunta. En material tuvo todo. Y en lo afectivo fue una persona muy agradecida en todo sentido. En Tucumán las veces que vino fue imposible que podamos comer un asado en casa. No lo dejaban ni respirar. Un día le tuve que tirar el pelo por eso. Sí sus padres, Claudia y sus hijas, almorzaron en la casa de mi abuela. Doña Tota le preguntó si podía comer el pollo con las manos. Así de sencillo era todo. Maradona organizaba cada 10 años una juntada con los compañeros del 79. Él invitaba todo, fue siempre generoso en su vida. Me invitó a su casamiento en el Luna Park. Hasta me preguntó qué le había regalado, jaja. Y también por qué no lo había invitado a mi casamiento. Esa vez, él estaba en su mejor momento en Napoli, capaz que se tomaba un charter. El último contacto fue el 29 de marzo de 2019, el día de mi ‘cumple’. Yo no sabía por qué a mi teléfono llegaban tantos mensajes o llamadas de todas partes. Es que Diego había puesto en Instagram un video y una frase que decía: ‘feliz cumple tucu’. Tengo muchas fotos con él. Una de ellas es de cuando levantamos juntos la Copa del Mundo. Donde íbamos estaban las fotos de los dos. Así que lloré el día de su partida. Hoy, en la misa voy a pedir por su alma. Un regalo de él fue haberle dado tanto a nuestro país”.

Todo un día para homenajearlo

Argentinos Juniors en particular, y la Liga Profesional en general, le brindarán hoy a Diego Armando Maradona un homenaje en el día en que hubiese cumplido 61 años.

El de los “Bichos” de La Paternal tendrá una alta carga emotiva. Se realizará en el estadio que lleva el nombre del ídolo, comenzará a las 19 y durará alrededor de dos horas. Se podrá ver por DeporTV y la TV Pública. Habrá shows musicales y un partido de dos tiempos de 15 minutos entre las glorias de la Argentina de 1978, 1986 y otras que compartieron equipo con Diego. Entre ellos, estarán Sergio Goycochea, Héctor Enrique, Sergio Batista, Oscar Garré, Claudio Caniggia y Oscar Ruggeri. También se presentarán Los Cebollitas, el equipo que integró Maradona en su niñez.

La Liga Profesional realizará un homenaje en todos los estadios donde haya partidos por la fecha 19. Cada capitán de equipo lucirá una cinta alusiva. A 10 minutos de iniciado cada encuentro, el árbitro detendrá las acciones y dará comienzo a un minuto de aplausos. Mientras dure esa acción, los estadios que tengan pantallas gigantes exhibirán una imagen icónica de Diego con la leyenda “Diego Armando Maradona - 1960 - &”. Desde los altavoces, se oirá la canción de Rodrigo Bueno, “La Mano de Dios”.

En tanto, a horas del estreno de la serie “Maradona, sueño bendito”, una biopic sobre su vida y carrera, se escucharon más críticas que elogios a la producción, cuyos capítulos se ven por Amazon Prime Video.