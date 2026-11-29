La segunda es la naturaleza de lo que circula. Un video fabricado como el que atribuyó a Macri el anuncio de la renuncia de Lospennato es un caso fácil, pero lo que circula en campaña rara vez es lisa y llanamente falso; suele ser sesgado, recortado o verosímil. De hecho, el proyecto abunda, de modo inevitable, en conceptos indeterminados; me pregunto: ¿Cuándo un contenido es "manifiestamente" falso (art. 4, inc. 1)? ¿Qué lo vuelve "descontextualizado" (art. 4, inc. 2)? ¿Cuándo una edición es "mínima" o no altera "sustancialmente" los hechos (art. 7, inc. 2)? ¿Dónde termina la sátira y empieza el "engaño del electorado" (art. 7, inc. 1)? Esta indeterminación conlleva un enorme margen de apreciación para decidir, ese margen que se asigna al decidir es discrecionalidad, y la discrecionalidad sobre el discurso de campaña es poder político. Y agrego otro punto problemático, derivado de la imposibilidad de que el control sea casuísticamente completo: el enunciado que no se etiqueta queda, por omisión, oficialmente veraz.