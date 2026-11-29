Eduardo Enrique Rothe - Abogado
Los desafíos que la inteligencia artificial genera son muchísimos y disruptivos. Interpelan a pensar, a conversar, a discutir, porque se trata de una auténtica revolución. Esa revolución nos encuentra a los argentinos en general, y a los tucumanos en particular, en un momento en el que la calidad de la deliberación pública es deficitaria, por razones cuyo análisis excede esta columna. La aclaración viene a cuento de que propongo reflexionar, sin sesgos partidarios ni afán de polemizar, acerca del proyecto de la legisladora Carolina Vargas Aignasse sobre noticias falsas y contenidos manipulados en las campañas electorales provinciales, que obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales.
Comparto el diagnóstico que la legisladora Vargas Aignasse expuso aquí el domingo que pasó: la inteligencia artificial permite atribuir a una persona palabras que nunca pronunció, y eso degrada el presupuesto del sufragio, que es la formación de una voluntad informada. Mi reparo está en la implementación, y se resume en una pregunta: ¿quién decide qué es falso?
El proyecto asigna esa función a la Junta Electoral Provincial. Podría pensarse que la calidad institucional del órgano disipa el problema. No lo creo, porque no problematizo acerca de quién ejerce el control sino acerca de su existencia misma. Mi tesis es que ningún órgano, por calificado e imparcial que sea, debería tener a su cargo un control ad hoc del contenido del discurso electoral. Vélez Sársfield lo advirtió, a propósito de la propiedad, en la nota al artículo 2513 del Código Civil: quien se constituye en juez del abuso no tarda en constituirse en juez del uso. Determinar en plena campaña qué es verdadero supone un poder sobre la deliberación pública que es en sí mismo políticamente relevante. Por eso, las razones que a continuación refiero valen para cualquier decisor que institucionalmente se determine.
La primera es el tiempo. La legisladora advierte con razón que la corrección posterior puede llegar tarde, y por eso el proyecto obliga a las plataformas a etiquetar, ocultar o remover el contenido denunciado en doce horas. Pero el derecho de defensa que garantiza el artículo 8 está referido a las sanciones, no a esa intervención sobre el contenido. La disyuntiva es inevitable: si se respetan las garantías, la decisión llega cuando la elección ya pasó; pero si se acelera el trámite, las garantías se reducen a una formalidad y el decisor delibera y resuelve en soledad.
La segunda es la naturaleza de lo que circula. Un video fabricado como el que atribuyó a Macri el anuncio de la renuncia de Lospennato es un caso fácil, pero lo que circula en campaña rara vez es lisa y llanamente falso; suele ser sesgado, recortado o verosímil. De hecho, el proyecto abunda, de modo inevitable, en conceptos indeterminados; me pregunto: ¿Cuándo un contenido es "manifiestamente" falso (art. 4, inc. 1)? ¿Qué lo vuelve "descontextualizado" (art. 4, inc. 2)? ¿Cuándo una edición es "mínima" o no altera "sustancialmente" los hechos (art. 7, inc. 2)? ¿Dónde termina la sátira y empieza el "engaño del electorado" (art. 7, inc. 1)? Esta indeterminación conlleva un enorme margen de apreciación para decidir, ese margen que se asigna al decidir es discrecionalidad, y la discrecionalidad sobre el discurso de campaña es poder político. Y agrego otro punto problemático, derivado de la imposibilidad de que el control sea casuísticamente completo: el enunciado que no se etiqueta queda, por omisión, oficialmente veraz.
Nada de esto significa que el Estado deba cruzarse de brazos. El proyecto exime de sanción el contenido que lleve una marca visible de su carácter artificial, agrava la multa cuando se usan sistemas automatizados o redes coordinadas y prevé convenios con universidades para capacitación. Estas medidas recaen sobre las condiciones en que el mensaje circula y no sobre su contenido, y no exigen que un órgano estatal declare falso un enunciado. Una ley construida sobre esa base conservaría lo mejor de la iniciativa sin sus riesgos.
Hay, finalmente, una razón de fondo. Instituir un órgano que determine la verdad del debate público supone dividir a la ciudadanía entre quienes pueden discernir y quienes deben ser protegidos de su propio juicio. Esa tutela, por bien intencionada que sea, encierra un elitismo epistemológico que reproduce una desigualdad poco compatible con la democracia. Vargas Aignasse cierra su columna afirmando que la democracia necesita tanto la libertad de elegir como la libertad de expresión. Coincido. Pero creo que la mejor manera de proteger la primera no es encomendar al poder público la custodia de la verdad, sino ampliar la capacidad de los ciudadanos para encontrarla por sí mismos.