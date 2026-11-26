Comenzó el juicio a una mujer trans acusada de abusar de siete presas en una cárcel de Córdoba
Gabriela Fernández había ingresado al sistema penitenciario por un caso de violencia de género y, durante su detención, rectificó su identidad de género y pidió ser trasladada a un establecimiento femenino. Seis de las denunciantes habrían contraído sífilis.
Resumen para apurados
- Comenzó en Córdoba el juicio contra Gabriela Fernández, acusada de abusar de siete internas y contagiarles sífilis en la cárcel de Bouwer entre 2019 y 2024.
- Condenada por violencia de género en 2016, rectificó su DNI en 2018 para pasar al penal femenino, donde habría cometido los abusos y dejado embarazada a una reclusa.
- El caso impulsó el Decreto 61/2025 sobre asignación carcelaria según sexo de ingreso y sienta un precedente sobre protocolos de seguridad penitenciaria.
Gabriela Fernández comenzó a ser juzgada en Córdoba por presuntos abusos sexuales contra siete mujeres que estaban detenidas en el complejo penitenciario de Bouwer. Los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2024, cuando la acusada se encontraba alojada en el sector femenino de la cárcel. La investigación también contempla la presunta transmisión de sífilis a seis de las denunciantes, una enfermedad que, según la reconstrucción del expediente, Fernández sabía que tenía.
El caso fue detallado por el periodista Facundo Kablan en el programa Infobae al Regreso. Según explicó, Fernández ingresó al Servicio Penitenciario de Córdoba en octubre de 2016, después de recibir una condena por lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad agravada, en un contexto de violencia de género contra su expareja.
A fines de 2018, mientras permanecía detenida, rectificó su identidad de género en el documento nacional de identidad y solicitó el traslado a una cárcel de mujeres. Así pasó a alojarse en el Establecimiento Penitenciario N° 3, ubicado dentro del Complejo Carcelario N° 1 Reverendo Francisco Luchesse, conocido como Bouwer.
“Entra por violentar a una mujer, entra a la cárcel. En la cárcel se cambia la identidad de género y ahí vuelve a violentar mujeres”, resumió Kablan al reconstruir los antecedentes del caso.
Las denuncias por abusos y los contagios de sífilis
De acuerdo con la información difundida por el periodista, la acusación comprende dos hechos de abuso sexual simple, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado, en perjuicio de siete mujeres privadas de su libertad.
Los episodios denunciados habrían ocurrido entre 2019 y 2024. Durante ese período, Fernández tuvo un intervalo en el que recuperó la libertad, aunque posteriormente volvió a quedar detenida.
Uno de los aspectos más graves de la investigación está relacionado con la presunta transmisión de una infección de transmisión sexual. Según Kablan, Fernández conocía que tenía sífilis y habría mantenido relaciones sexuales con otras internas sin informarles sobre su diagnóstico.
El periodista indicó que seis de las siete denunciantes habrían contraído la enfermedad. También mencionó que, durante la investigación, se conoció la situación de una interna que habría quedado embarazada.
“Son siete casos encima de abusos reiterados. Víctimas que contrajeron enfermedades de transmisión sexual porque era portadora de sífilis”, señaló durante su intervención.
El conductor Gonzalo Aziz también se refirió al recorrido de Fernández dentro del sistema penitenciario: había ingresado por un delito cometido contra una mujer y, después de ser trasladada al pabellón femenino, fue denunciada por nuevos hechos de violencia sexual contra otras detenidas.
La polémica política y el traslado al pabellón masculino
El caso también tuvo repercusiones en el ámbito político. En noviembre de 2024, Patricia Bullrich y Victoria Villarruel cuestionaron que Fernández estuviera alojada en un establecimiento penitenciario para mujeres.
La controversia quedó vinculada al debate que derivó en el Decreto 61/2025, firmado por el Poder Ejecutivo, que estableció criterios para la asignación de establecimientos penitenciarios según el sexo registrado al momento del ingreso a la detención.
Kablan relacionó la medida con la polémica generada por el caso de Bouwer y sostuvo que la normativa buscó evitar que una modificación registral realizada durante el cumplimiento de una condena determinara por sí sola el traslado a un pabellón femenino.
Actualmente, Fernández está alojada en el módulo MX 1 del Complejo Carcelario N° 1 Reverendo Francisco Luchesse, en un sector masculino. Según informó Kablan, fue trasladada allí en agosto junto con otra interna involucrada en episodios de violencia dentro del sistema penitenciario cordobés.
El juicio deberá determinar ahora la responsabilidad de la acusada en los hechos denunciados y las circunstancias en las que se habrían producido dentro de la cárcel.