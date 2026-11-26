Gabriela Fernández comenzó a ser juzgada en Córdoba por presuntos abusos sexuales contra siete mujeres que estaban detenidas en el complejo penitenciario de Bouwer. Los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2024, cuando la acusada se encontraba alojada en el sector femenino de la cárcel. La investigación también contempla la presunta transmisión de sífilis a seis de las denunciantes, una enfermedad que, según la reconstrucción del expediente, Fernández sabía que tenía.