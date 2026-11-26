“Pablo Quirno es el peor canciller que ha tenido la Argentina. Con sus declaraciones irresponsables ha profundizado la crisis con Brasil, nuestro principal socio comercial, poniendo en riesgo el Mercosur y el proceso de integración regional. La crisis con Brasil, la ruptura de relaciones y la afectación del Mercosur no pueden no ser tratadas por el Congreso. La Libertad Avanza y sus aliados se negaron a su interpelación”, publicó.