Pablo Quirno no se quedó callado ante las críticas de Pichetto y le lanzó un mensaje directo
El canciller respondió con dureza al diputado, quien había pedido su interpelación en el Congreso por sus declaraciones sobre las elecciones brasileñas. El legislador cuestionó su desempeño y advirtió sobre el impacto de la crisis diplomática en el Mercosur y el comercio bilateral.
Resumen para apurados
- Según reportó el medio, el canciller Quirno y el diputado Pichetto cruzaron acusaciones este jueves por la política diplomática del Gobierno argentino ante los comicios en Brasil.
- Pichetto cuestionó el manejo exterior y pidió interpelar a Quirno, mientras el canciller defendió su gestión y La Libertad Avanza bloqueó la citación en la Cámara de Diputados.
- El debate expone las discrepancias políticas en torno a la relación estratégica bilateral con Brasil y el impacto de las tensiones en el comercio y el funcionamiento del Mercosur.
El enfrentamiento entre el canciller Pablo Quirno y el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que el funcionario respondiera a los cuestionamientos del legislador por su postura frente a las elecciones presidenciales de Brasil. La discusión se trasladó a las redes sociales después de que el representante de Encuentro Federal reclamara su interpelación durante una sesión en la Cámara de Diputados.
“Cada vez más claro quiénes defendemos los intereses de la Argentina y quiénes los de otros países (en este caso Brasil)”, escribió Quirno en su cuenta de X, en respuesta a las críticas que había recibido por su actuación al frente de la Cancillería.
El cruce se produjo en medio de la tensión diplomática entre ambos países. Tras las declaraciones del ministro sobre los comicios en los que Lula da Silva resultó ganador, el Gobierno brasileño resolvió no invitar al presidente Javier Milei a la cuarta asunción del mandatario y retiró definitivamente a su embajador de Buenos Aires.
La respuesta de Pichetto y sus cuestionamientos al canciller
La publicación de Quirno tuvo una rápida réplica de Pichetto, quien volvió a cuestionar su desempeño y defendió la importancia de mantener una relación estratégica con Brasil.
“Tristísima respuesta del canciller, que ratifica la mediocridad desoladora de su gestión. Defender la integración de la Argentina con Brasil y el fortalecimiento del Mercosur también es defender los intereses nacionales y el intercambio comercial con nuestro principal socio”, manifestó el diputado.
Durante su intervención en el recinto, el legislador había advertido sobre una “profundización de la crisis con la república hermana de Brasil”, una situación que, según sostuvo, “impacta de lleno en el Mercosur y el principal socio de la Argentina”.
En ese contexto, expresó su rechazo a las declaraciones del funcionario: “Quiero expresar mi repudio a este personaje mediocre y limitado que tenemos como canciller de la Argentina, que asiste a programas donde tiene actitudes tilingas y habla tonterías respecto a un proceso electoral que ha sido reconocido hasta por Estados Unidos y el propio presidente Trump”.
El pedido de interpelación que rechazó La Libertad Avanza
Pichetto también impulsó un pedido para que Quirno fuera convocado a la Cámara baja y explicara sus declaraciones. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por La Libertad Avanza.
“Para que venga a dar explicaciones de lo que acaba de hacer y no asista a programas televisivos donde dice tonterías”, reclamó el diputado durante la sesión. Además, calificó al funcionario como el “peor canciller de la historia argentina que profundizó la ruptura con el Estado de Brasil”.
Luego, el legislador difundió en sus redes sociales un fragmento de su exposición y volvió a apuntar contra el titular de Relaciones Exteriores.
“Pablo Quirno es el peor canciller que ha tenido la Argentina. Con sus declaraciones irresponsables ha profundizado la crisis con Brasil, nuestro principal socio comercial, poniendo en riesgo el Mercosur y el proceso de integración regional. La crisis con Brasil, la ruptura de relaciones y la afectación del Mercosur no pueden no ser tratadas por el Congreso. La Libertad Avanza y sus aliados se negaron a su interpelación”, publicó.