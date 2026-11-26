Resumen para apurados
- En Diputados, Miguel Pichetto criticó a Pablo Quirno y pidió interpelarlo por cuestionar el triunfo de Lula en Brasil.
- El conflicto surgió tras declaraciones de Quirno sobre los comicios brasileños, lo que motivó el retiro del embajador de Brasil.
- La moción no alcanzó los votos necesarios, pero la controversia escala la tensión bilateral con el principal socio comercial.
El diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Pichetto cargó hoy duramente contra Pablo Quirno, de quien dijo que es "un canciller mediocre, el peor de la historia", ya que, al desconocer la legitimidad del triunfo de Lula da Silva en Brasil, "le ha puesto el último clavo al ataúd de la relación" con el vecino país y principal socio comercial.
Para el veterano dirigente peronista, los dichos del funcionario de Javier Milei son "una tontería" y "profundizaron una ruptura que no tiene precedentes históricos", por lo que pidió un apartamiento de reglamento en la sesión de la Cámara baja para interpelar al canciller.
A raíz de la postura del Gobierno argentino, la Cancillería brasileña retiró a su embajador de Buenos Aires y analiza seriamente no invitar a Milei a la ceremonia de asunción del nuevo mandato presidencial de Lula da Silva.
"Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían, de alguna manera, en duda toda la situación", dijo Quirno en declaraciones televisivas, lo cual terminó de colmar la paciencia de Itamaraty y tensó aún más el vínculo con Brasil.
La moción de Pichetto para interpelar a Quirno en Diputados cosechó una cantidad importante de votos, pero no alcanzó la mayoría necesaria para ser aprobada.