El diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Pichetto cargó hoy duramente contra Pablo Quirno, de quien dijo que es "un canciller mediocre, el peor de la historia", ya que, al desconocer la legitimidad del triunfo de Lula da Silva en Brasil, "le ha puesto el último clavo al ataúd de la relación" con el vecino país y principal socio comercial.