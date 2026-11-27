El legislador Gabriel Yedlin (bloque Justicialista) analizó la interna que mantienen el gobernador Osvaldo Jaldo con el senador Juan Manzur, quienes buscarán llegar a la Casa de Gobierno en 2027. “No veo ninguna posibilidad de que Manzur y Jaldo puedan arreglar algo; vamos a ir en dos espacios electorales bien distintos”, dijo a LG Play.
El parlamentario explicó los motivos de su afirmación. “Están militando ideas distintas: una idea que es claramente peronista, que es Manzur, y una idea que claramente intenta acompañar al Gobierno nacional”, lanzó. En ese sentido, desarrolló que la gestión de Jaldo menciona que la agenda nacional no está vinculada con la provincial, pero que en la provincia hay muchos locales comerciales cerrados y que eso es una consecuencia de las políticas nacionales que la Provincia acompaña en el Congreso.
Respecto a las políticas nacionales, Yedlin dijo estar “absolutamente seguro” de que el Presidente Javier Milei no ganará en 2027, y opinó que para ello el peronismo nacional tiene que armar el espacio de modo convocante.
Un llamado
Yedlin también se refirió a la controversia que se desarrolló en la última sesión de la Legislatura, en la que se frenó un proyecto en el que trabajó casi tres años con legisladores y profesionales para sacar un buen Código de Derechos de Consumidores y Usuarios. “Hubo un llamado del gobernador para que no salga el proyecto de ley”, aseguró. En ese sentido, insistió: “nunca miento. Puede ser incómodo, pero nunca miento”. Aseguró que por ese motivo se buscó la vuelta a comisión.