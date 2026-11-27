El parlamentario explicó los motivos de su afirmación. “Están militando ideas distintas: una idea que es claramente peronista, que es Manzur, y una idea que claramente intenta acompañar al Gobierno nacional”, lanzó. En ese sentido, desarrolló que la gestión de Jaldo menciona que la agenda nacional no está vinculada con la provincial, pero que en la provincia hay muchos locales comerciales cerrados y que eso es una consecuencia de las políticas nacionales que la Provincia acompaña en el Congreso.