El gobernador Osvaldo Jaldo tuvo una agenda cargada en la Casa de Gobierno. Una de las actividades centrales fue la reunión con el vicegobernador, Miguel Acevedo, con quien analizó el estado de las finanzas públicas y el tratamiento del proyecto de ley del Presupuesto 2027 en la Legislatura.
“Las complicaciones financieras que se están dando por la caída de la coparticipación que no se detiene, fundamentalmente el IVA, donde el consumo tiene una incidencia fundamental en ese gravamen”, sostuvo Acevedo a la salida del encuentro con el jefe del Poder Ejecutivo. En ese marco, indicó que el Gobierno provincial proyectó los recursos disponibles para los próximos meses con el objetivo de garantizar el cierre del ejercicio. También destacó la coordinación con los gobiernos locales. “Así que cuidando las finanzas, viendo y proyectando los meses que quedan para cerrar el año con una expectativa que tenemos de que sea positivo el cierre, analizando y viendo cómo está la situación en general de la provincia, dando continuidad a las distintas charlas que tenemos con quienes tienen responsabilidad institucional”, manifestó el vicegobernador.
Comisionados comunales
Antes, Jaldo había recibido a los comisionados comunales, en un encuentro al que también asistió el ministro del Interior, Darío Monteros. “Cumplimos tres años de gestión y hoy pudimos hacer una evaluación de cada una de las jurisdicciones, no solo de las cosas que venimos haciendo, sino que nos queda un año de gobierno y tenemos que ver cómo terminamos obras que están comenzando”, señaló.