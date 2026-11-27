“Las complicaciones financieras que se están dando por la caída de la coparticipación que no se detiene, fundamentalmente el IVA, donde el consumo tiene una incidencia fundamental en ese gravamen”, sostuvo Acevedo a la salida del encuentro con el jefe del Poder Ejecutivo. En ese marco, indicó que el Gobierno provincial proyectó los recursos disponibles para los próximos meses con el objetivo de garantizar el cierre del ejercicio. También destacó la coordinación con los gobiernos locales. “Así que cuidando las finanzas, viendo y proyectando los meses que quedan para cerrar el año con una expectativa que tenemos de que sea positivo el cierre, analizando y viendo cómo está la situación en general de la provincia, dando continuidad a las distintas charlas que tenemos con quienes tienen responsabilidad institucional”, manifestó el vicegobernador.