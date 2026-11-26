Frente a esa postura, Kimmich salió al cruce y pidió respeto para su compañero: "Esto no es propio del Bayern y no tendría que pasar jamás que se exponga a un jugador de esta manera. No entiendo cómo se comunicó esto públicamente. El club es más grande que cualquiera de nosotros, pero nunca más grande que la persona. Es inaceptable".