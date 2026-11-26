Kimmich cruzó a la dirigencia de Bayern Munich y defendió a Musiala: "El club nunca es más grande que la persona"
Tras la derrota 2-1 ante Lille por la Champions League, el capitán del equipo bávaro cuestionó las críticas públicas de Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge hacia el delantero por su contrato y sus problemas de salud. "Jamás debería exponerse así a un jugador", remarcó.
Resumen para apurados
- Tras caer ante Lille por Champions, Joshua Kimmich criticó a la dirigencia de Bayern Munich por cuestionar públicamente a Jamal Musiala debido a sus lesiones.
- La polémica surgió luego de que Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge cuestionaran el nivel de Musiala y sugirieran revisar su contrato por su falta de continuidad física.
- El respaldo del plantel a Musiala expone tensiones internas con la cúpula bávara, lo que podría condicionar las futuras negociaciones contractuales del atacante.
La derrota 2 a 1 frente a Lille por la Champions League encendió la polémica en Bayern Munich. En la zona mixta, Joshua Kimmich sorprendió con declaraciones directas contra la dirigencia del club alemán y cuestionó cómo se manejó públicamente la situación de Jamal Musiala, quien viene lidiando con complicaciones de salud y una seguidilla de lesiones.
El malestar en el plantel se desató tras las declaraciones de Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge. Los dos hombres fuertes de la institución habían criticado el nivel del atacante de 23 años e incluso deslizaron la opción de revisar su contrato ante las dificultades para recuperar su mejor versión física y futbolística.
Frente a esa postura, Kimmich salió al cruce y pidió respeto para su compañero: "Esto no es propio del Bayern y no tendría que pasar jamás que se exponga a un jugador de esta manera. No entiendo cómo se comunicó esto públicamente. El club es más grande que cualquiera de nosotros, pero nunca más grande que la persona. Es inaceptable".
El mediocampista, que comparte equipo con Musiala tanto en Bayern como en la selección alemana, defendió el compromiso del atacante para salir adelante: "Entiendo las preocupaciones lógicas que pueda tener un club, pero Jamal trabaja muy duro todos los días para recuperarse. Su nivel actual tiene que ver con todo el tiempo que lleva sin poder jugar con continuidad".
Además, Kimmich remarcó que todo el vestuario respalda al delantero frente a los cuestionamientos dirigenciales, con el foco puesto en que pueda superar sus problemas físicos y vuelva a competir con normalidad.