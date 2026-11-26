En ese contexto, Martínez quedó cara a cara con Alemán, y el juez reaccionó con un golpe que lo dejó tendido en el césped. Según medios bolivianos, el arquero lo había insultado antes de la agresión. La transmisión de Entel Gol registró la escena y los periodistas no podían creer lo que veían. "¿Qué le pasa?", se preguntó una de ellas.