Resumen para apurados
- El árbitro Jordy Alemán agredió físicamente al arquero argentino Cristian Martínez tras la final de la Copa Bolivia en Potosí, luego de reclamos por fallos arbitrales.
- Always Ready se consagró campeón tras empatar 0-0. Al terminar el partido, el plantel local rodeó a la terna y el juez reaccionó con un golpe ante los insultos del arquero.
- El réferi debió retirarse con custodia policial y la Federación Boliviana de Fútbol evalúa sanciones severas, que podrían incluir hasta tres años de suspensión o su retiro.
La definición de la Copa Bolivia terminó en un escándalo. Tras el empate 0-0 entre Real Potosí y Always Ready, que le dio el título al equipo de El Alto, el árbitro Jordy Alemán golpeó al arquero argentino Cristian Martínez en medio de los reclamos de los futbolistas locales.
La vuelta se jugó el miércoles en el estadio Víctor Agustín Ugarte, en Potosí. Always Ready había ganado 3-1 en la ida y el empate sin goles le alcanzó para quedarse con la primera Copa Bolivia de su historia. Pero después del pitazo final, varios jugadores de Real Potosí rodearon a la terna para cuestionar decisiones tomadas durante el partido.
En ese contexto, Martínez quedó cara a cara con Alemán, y el juez reaccionó con un golpe que lo dejó tendido en el césped. Según medios bolivianos, el arquero lo había insultado antes de la agresión. La transmisión de Entel Gol registró la escena y los periodistas no podían creer lo que veían. "¿Qué le pasa?", se preguntó una de ellas.
Bolivia ,Copa PaceÃ±a. DespuÃ©s del partido los jugadores del Real PotosÃ rodean al Ã¡rbitro Jordy AlemÃ¡n para protestar y este responde golpeando al portero Cristian MartÃnez. ð± Lo normal es que de sus explicaciones, pero supongo que de poco le servirÃ¡ y serÃ¡ sancionado. Un Ã¡rbitro no debe hacer eso nunca. https://t.co/LEXU3xAaQn— ðð ´ð ¶ð »ð °18 (@reglaXVIII) November 26, 2026
La desafiante respuesta del arquero
Lejos de amedrentarse, Martínez respondió con ironía mientras lo asistían sus compañeros. "Que pegue más fuerte", lanzó, según informó el medio Unitel. El capitán de Real Potosí, el colombiano Kevin Villegas, también apuntó contra el juez. "El árbitro no le puede pegar al arquero, estamos de joda", disparó.
Martínez tiene 29 años y una larga trayectoria en el ascenso argentino. Pasó por Boca Unidos de Corrientes, Vélez Sarsfield de San Ramón (Santiago del Estero), Atenas de Río Cuarto y Deportivo Rincón de Neuquén, entre otros clubes, antes de llegar al fútbol boliviano.
Alemán y sus asistentes dejaron el campo bajo custodia policial. La Federación Boliviana de Fútbol todavía no se pronunció, aunque los medios locales anticipan un castigo severo: Premium Sports habló de al menos un año de suspensión y La Patria, de entre uno y tres años, además de una posible salida definitiva del referato.