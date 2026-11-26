Resumen para apurados
- Según informó el medio, Diputados rechazó el pedido de Germán Martínez (UxP) de debatir el endeudamiento familiar este jueves al no alcanzar los tres cuartos de votos requeridos.
- Al tratarse de una moción sobre tablas, obtuvo 129 votos a favor y 115 en contra. La iniciativa ya había sido devuelta a comisión hace un mes durante una sesión de madrugada.
- Martínez sostuvo que la falta de tratamiento posterga un alivio financiero a millones de endeudados, mientras el proyecto continúa demorado y sin fecha de debate en el recinto.
Durante la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados fracasó un pedido para sumar el tema del endeudamiento familiar, planteo realizado por el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez.
Al tratarse de un apartamiento del reglamento, pues el tema no formaba parte del temario, se requerían las tres cuartas parte de los votos y tal número no se alcanzó. Sin embargo, la votación alcanzó los 129 positivos, 115 negativos y 0 abstenciones.
Martínez mencionó que los dictámenes sobre el tema fueron “el resultado de una enorme tarea de consenso, con una enorme cantidad de autores de más de 50 proyectos”. Pero, hace un mes atrás, durante una sesión “a las 4 de la mañana, cuando venía la votación, decidieron volverlo a comisión irresponsablemente sin fecha”.
“Lo hicieron dejando a 20 millones de argentinos que sufren el problema del endeudamiento, a más de 6 millones de argentinos que padecen el problema de la morosidad y a casi 3 millones de argentinos que están en condiciones irrecuperables para el sistema financiero” de contar con “una herramienta de alivio”.
En tal sentido, el santafesino instó a sus pares a que “puedan recapacitar sobre lo que se hizo en esa madrugada y que podamos subsanar el error ingresándolo en el temario del día de hoy”. “Todos los bloques que componen esta cámara de alguna manera tenían propuesta”. Sin embargo, no se lo consiguió.