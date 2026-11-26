Resumen para apurados
- Argentina recibe este jueves a Bahamas en Zárate por las Eliminatorias FIBA para dar un paso clave hacia la clasificación al Mundial de básquet Qatar 2027.
- Sin figuras como Campazzo y Deck por lesión, el plantel de Prigioni llega tercero en el Grupo F y busca revancha ante el rival que lo marginó de los Juegos de 2024.
- Ganar en esta ventana dejará a la Selección al borde del boleto a Qatar 2027, clave para recuperar el protagonismo internacional tras no clasificar al Mundial 2023.
La selección argentina de básquet afrontará este jueves un compromiso fundamental en su camino hacia el Mundial de Qatar 2027. Desde las 21.40, el equipo dirigido por Pablo Prigioni recibirá a Bahamas en el Espacio Diego Armando Maradona de Zárate, por la quinta ventana de las Eliminatorias de FIBA Américas. El encuentro será televisado por TyC Sports y DSports.
La “Albiceleste” llega con un registro de seis victorias y dos derrotas, que la ubica tercera en el Grupo F con 14 puntos, los mismos que Uruguay, que ocupa el segundo lugar por tener ventaja en los enfrentamientos directos. Canadá lidera invicto con ocho triunfos, mientras que Bahamas aparece cuarto, con cuatro victorias y cuatro caídas.
El panorama es favorable para Argentina, aunque todavía no tiene asegurada su clasificación. Los tres primeros de cada grupo obtendrán un boleto directo al Mundial, mientras que el mejor cuarto entre las dos zonas también accederá al certamen.
¿Qué necesita Argentina para clasificarse al Mundial 2027?
El seleccionado nacional depende de sí mismo para alcanzar el objetivo. Si derrota este jueves a Bahamas y vuelve a ganar el domingo 29 de noviembre frente a Canadá, desde las 18.10, también en Zárate, asegurará matemáticamente su participación en Qatar 2027.
Sin embargo, existen otros escenarios. Si Argentina supera a Bahamas y luego pierde contra Canadá, todavía podría clasificarse en esta ventana si Panamá derrota al conjunto caribeño el domingo.
En caso de no conseguir el boleto durante noviembre, tendrá otras dos oportunidades en febrero y marzo de 2027, cuando visite a Puerto Rico y Bahamas en el cierre de las Eliminatorias.
La clasificación representa un objetivo especialmente importante para el básquet argentino, que busca regresar a una Copa del Mundo después de haber quedado afuera de la edición de 2023, disputada en Filipinas, Japón e Indonesia.
Tres bajas importantes para Pablo Prigioni
La preparación estuvo marcada por las ausencias de tres figuras fundamentales. Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro quedaron descartados por distintas lesiones, lo que obligó al cuerpo técnico a modificar la estructura del plantel.
Campazzo arrastra una contractura en el bíceps femoral izquierdo, mientras que Deck continúa recuperándose de una operación en el hombro. Bolmaro, por su parte, sufrió una lesión muscular en el aductor mientras jugaba para Olimpia Milano.
Ante este escenario, Nicolás Laprovittola y Nicolás Brussino asumirán un papel importante en la conducción del equipo. También estarán disponibles Gonzalo Corbalán, Juan Ignacio Marcos, José Vildoza y Juan Pablo Vaulet, entre otros.
Prigioni confirmó una nómina de 12 jugadores que también incluye a Francisco Cáffaro, Agustín Cáffaro, Leonardo Lema, Carlos Rivero, Alex Negrete y Gonzalo Bressan.
Un rival que trae malos recuerdos
El enfrentamiento tendrá un condimento especial. Bahamas fue el seleccionado que eliminó a Argentina del Preolímpico de 2023, disputado en Santiago del Estero, y le impidió participar en los Juegos Olímpicos de París 2024.
En aquella oportunidad, los caribeños derrotaron dos veces al conjunto nacional, incluida la final por 82-75. Ahora, Argentina buscará revancha frente a un rival que también necesita ganar para mantener sus posibilidades de disputar su primer Mundial.
Bahamas llegará sin varias de sus figuras de la NBA, como DeAndre Ayton, Buddy Hield y V. J. Edgecombe, aunque contará con jugadores peligrosos como Dominick Bridgewater y Franco Miller.
Para Argentina, el desafío será aprovechar la localía y dar un paso decisivo hacia Qatar. Una victoria no asegurará por sí sola la clasificación, pero podría dejar al equipo de Prigioni muy cerca de volver a la máxima competencia internacional.