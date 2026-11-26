Llegan las fiestas de fin de año y algunos gastos se hacen imprescindibles. Las comidas y los traslados son impostergables para muchas familias. Pero, además, hay una tendencia a ornamentar la casa para recibir a las visitas. Focus Market realizó un informe para Naranja X en el que comparó los precios de 2025 y 2026 y consignó cuál es el costo actual de comprar adornos navideños para el hogar, cuáles fueron los productos que más aumentaron y cuáles los que bajaron de precio.