Resumen para apurados
- Un informe de Focus Market reveló que decorar el hogar en Argentina para Navidad cuesta $575.420, un 36% más que el año pasado, impulsado por costos de fletes e importaciones.
- El pesebre y el árbol lideran los costos del kit de ocho ítems, con alzas de hasta el 62% en coronas, condicionadas por fletes marítimos de productos importados desde China.
- Ante las subas, el 39% de los consumidores posterga las compras hasta la última semana previa a las fiestas y la mayoría prioriza no exceder su presupuesto disponible.
Llegan las fiestas de fin de año y algunos gastos se hacen imprescindibles. Las comidas y los traslados son impostergables para muchas familias. Pero, además, hay una tendencia a ornamentar la casa para recibir a las visitas. Focus Market realizó un informe para Naranja X en el que comparó los precios de 2025 y 2026 y consignó cuál es el costo actual de comprar adornos navideños para el hogar, cuáles fueron los productos que más aumentaron y cuáles los que bajaron de precio.
El estudio tuvo en cuenta un kit de ocho productos de decoración navideña en el que registró subas de hasta el 62% y algunas bajas moderadas. Los elementos que integran el juego de referencia son la corona navideña, el pesebre, la bota navideña, el árbol de Navidad, el centro de mesa, las guirnaldas, los adornos para el árbol y los juegos de luces LED.
Decoración navideña: un 36% más cara
El kit de ocho productos alcanzó los $575.420, un 36% más que en 2025. Los ítems más caros en 2026 son el pesebre de nueve piezas de 13 centímetros, con un valor de $269.760 (+51%), y el árbol de Navidad de 180 centímetros con base de metal, que cuesta $186.299 (+30%).
Entre las restantes opciones, la corona navideña (de 24 x 30 centímetros) fue la que registró el mayor incremento porcentual, con un precio que pasó de $10.499 a $17.000 (+62%), según el informe. La bota decorativa aumentó un 46%; el centro de mesa, un 25%; cuatro guirnaldas verdes están un 20% más caras y un paquete de adornos de 24 piezas de 5 centímetros, un 9%. Los únicos productos que registraron una baja fueron las tiras de luces LED cálidas, que se abarataron en un 38% respecto al año pasado.
Por qué es más caro decorar en Navidad
Según Damián Di Pace, director de Focus Market, los artículos de ornamentación de esta temporada tuvieron algunos condicionantes en sus precios, sobre todo en un mercado con mucha importación de China. “Los costos logísticos internacionales, las tarifas de transporte marítimo y el encarecimiento de los combustibles pueden trasladarse al precio final de guirnaldas, luces, adornos y artículos ornamentales”, explicó.
La estacionalidad de la decoración navideña hace que las variaciones cambiarias y logísticas incidan directamente en los precios.
El consumo de los argentinos para Navidad
Focus Market encuestó a más de 3.000 personas sobre sus hábitos de compra para las fiestas. Uno de los cambios registrados fue la anticipación con que se hace el abastecimiento para Navidad. En 2023, un 45% compraba un mes antes de Navidad. En 2026, solo un 27% lo hace con tanta antelación. El 30% de los consumidores que declaraba hacer las compras una semana antes subió a un 39% este año.
En cuanto a la organización general de los gastos, el 36% establece un presupuesto e intenta respetarlo, el 32% compra según el dinero que tiene disponible, el 25% define cuánto gastar, pero suele excederse y el 7% utiliza financiación y después evalúa cómo afrontar los pagos.