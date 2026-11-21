Las fábricas oscuras (“dark factories” o “lights-out manufacturing”) en China son instalaciones industriales altamente robotizadas que operan las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin ne=cesidad de presencia humana ni de iluminación. No se encienden luces ni se gastan recursos en calefacción o aire acondicionado para el confort humano. La intervención humana queda reducida casi por completo al mantenimiento o revisiones finales. Xiaomi tiene su planta Changping Smart Factory en Pekín opera totalmente sin empleados y es capaz de fabricar un teléfono inteligente por segundo (alrededor de 10 millones de dispositivos al año), impulsada por su sistema de IA llamado Hyper IMP. ¿Se trata del fin del trabajo humano? El CEO de Nvidia, Jensen Huang, salió a contrarrestar un discurso muy extendido por los CEOs de las empresas tecnológicas: la inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas, sino que aquellos que no sepan usarla en determinados trabajos. Desde los Transformers (a diferencia de modelos antiguos, como las redes recurrentes o RNN, que leían el texto palabra por palabra de forma secuencial, ellos procesan todas las palabras de una frase al mismo tiempo, lo que acelera el entrenamiento) hasta los recientes sistemas con memoria dinámica (permiten que la IA mantenga el hilo de una conversación extensa recordando lo que se dijo al principio del chat sin perder el sentido). Significa que no piensan ni planifican por sí mismos, sino que se limitan a generar una respuesta automática calculando la palabra más probable que debe seguir al texto que han recibido. Son Predictores (Cálculo Probabilístico) porque estos modelos han sido entrenados con enormes volúmenes de texto para aprender patrones estadísticos del lenguaje. Su única tarea real es calcular la probabilidad de que una palabra (o token) aparezca después de otra. Son Reactivos (Dependencia del Estímulo). No hay en ellos conciencia, iniciativa genuina ni comprensión causal: sólo una función matemática. El promp: es la instrucción, pregunta o texto inicial que le das a un sistema de inteligencia artificial para que realice una tarea específica y un historial, produce una salida más o menos plausible. La historia de la tecnología industrial muestra un patrón: las máquinas no eliminan el trabajo, sino que vuelven más monótonos y descalifican ciertos oficios mientras multiplica su productividad. El telar mecánico no abolió el trabajo del tejedor, sólo abolió al artesano independiente y creó al obrero de fábrica. La máquina de vapor desplazó la energía animal pero no la fuerza de trabajo humana, hizo superfluos a los estableros (persona encargada de cuidar a los animales) mientras potenció la labor del maquinista. Los modelos de lenguaje, del mismo modo, no reemplazan el trabajo del programador, del redactor o del analista. Están haciendo más mecánicas y desvalorizadas las tareas de esas profesiones -escribir código estándar, redactar informes rutinarios, resumir documentos. La productividad depende de la habilidad para orquestar el modelo: escribir los prompts adecuados, interpretar sus salidas, integrarlas en un flujo de trabajo humano. Un trabajador que utiliza un modelo de lenguaje podrá producir en una hora lo que antes le tomaba diez, o en una jornada lo que antes producían diez trabajadores. Su salario no se multiplica por diez. La cuestión es que, aunque mejore la productividad individual, los límites del actual modo de producción persisten: siguen existiendo crisis de sobreproducción.