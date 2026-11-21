OpiniónCartas de lectores Cartas de lectores: jubilación, inflación y prepaga Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Hace 2 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Una luz en medio de tanta oscuridad "Hola, ¿la bodega está abierta?": del pin de Google Maps para una boda a un destino enoturístico en Amaicha del Valle La IA pone en alerta al mundo Cartas de lectores: Enseñame Tucumán Cartas de lectores: la paradoja de evitar el dolor Ranking notas premium Las comunas, en la mira: qué dijo Abad en la Legislatura sobre el Presupuesto 2027 “Me quedo con lo más importante; la condena fue ratificada”, dijo la mujer abusada por Alperovich tras el fallo de Casación San Martín negocia una por una las salidas: qué dijo Mirkin sobre las deudas salariales Devastador informe de Unicef: el país atrapado en el loop de la pobreza Cuánto gasta en salarios un municipio: la polémica desatada tras el Presupuesto de Rossana Chahla