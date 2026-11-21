El accidente ocurrido el domingo en el cruce de las rutas 157 y 308 que involucró a un artista santiagueño y a los músicos que lo acompañaban vuelve a poner en el foco sitios que suelen ser problemáticos: las intersecciones de caminos nacionales y provinciales.
La intersección de las rutas 157 y 308 posee una historia que excede el accidente de este fin de semana, cuyas causas aún se están investigando. En julio de 2019, un colectivo que trasladaba a un contingente de jubilados mendocinos volcó en ese cruce cuando se dirigía hacia Termas de Río Hondo. La tragedia dejó 15 personas fallecidas y otras 44 heridas. En aquella oportunidad, la visibilidad reducida por una intensa niebla y la falta de señalización contribuyeron a generar las condiciones para el accidente. Cabe destacar que luego de este hecho se mejoró la señalización del cruce.
Cuatro años después, el 30 de abril de 2023, en ese mismo lugar se accidentó Luis Miguel “Pulga” Rodríguez. El futbolista perdió el control de su camioneta y volcó. Sufrió traumatismos de cráneo y rostro, por lo que debió ser trasladado al hospital Padilla, donde fue internado. Sucede que la ruta 308 empalma con la 157 mediante una curva pronunciada. Actualmente, en ese lugar se está realizando una obra para mejorar el escurrimiento del agua en las inmediaciones de La Madrid, una zona habitualmente que se inunda. Se trata de tres alcantarillas que implican una inversión cercana a los $1.300 millones. Los trabajos están siendo supervisados por la Dirección Provincial de Vialidad, que posee jurisdicción sobre la ruta 308. Bajo ningún punto de vista es posible afirmar (al menos por ahora) que las obras hayan sido la causa del accidente del fin de semana.
De todos modos, este cruce sirve como disparador para poner el foco en los cruces de rutas provinciales y nacionales, que en Tucumán siempre fueron problemáticos. El ejemplo más emblemático es la intersección de las rutas 9 y 306, en San Andrés. Conocido antiguamente como “el cruce de la muerte” hoy es uno de los nudos más problemáticos del Gran Tucumán debido a la superposición de jurisdicciones, a las obras inconclusas y al descontrol vial.
Cabe destacar que a lo largo de los años se han hecho obras que solucionaron algunos de los puntos problemáticos. El acceso a Tapia fue uno de ellos. El empalme de las rutas 38 y 307, en Acheral, otro. Y, más cerca en el tiempo, el acceso a Trancas.
Pero hay muchos otros puntos en la provincia que presentan complicaciones similares al lugar del accidente del fin de semana. Estamos hablando de caminos que fueron pensados para otro tipo de tránsito y en los que, además, no se han hecho inversiones de envergadura.
Si a eso le sumamos el deterioro que han sufrido los caminos nacionales en los últimos años y la falta de recursos para obras públicas, la situación se complica aún más. Creemos que es prioritario resolver estos problemas para resguardar las vidas de los ciudadanos.