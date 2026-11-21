Cuatro años después, el 30 de abril de 2023, en ese mismo lugar se accidentó Luis Miguel “Pulga” Rodríguez. El futbolista perdió el control de su camioneta y volcó. Sufrió traumatismos de cráneo y rostro, por lo que debió ser trasladado al hospital Padilla, donde fue internado. Sucede que la ruta 308 empalma con la 157 mediante una curva pronunciada. Actualmente, en ese lugar se está realizando una obra para mejorar el escurrimiento del agua en las inmediaciones de La Madrid, una zona habitualmente que se inunda. Se trata de tres alcantarillas que implican una inversión cercana a los $1.300 millones. Los trabajos están siendo supervisados por la Dirección Provincial de Vialidad, que posee jurisdicción sobre la ruta 308. Bajo ningún punto de vista es posible afirmar (al menos por ahora) que las obras hayan sido la causa del accidente del fin de semana.