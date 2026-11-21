Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 21 de noviembre de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Redacción LA GACETA Hace 7 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Google MapsEl PaísNúmeros de Oro de LA GACETAWhatsApp Tamaño texto Comentarios Lo más popular Una luz en medio de tanta oscuridad "Hola, ¿la bodega está abierta?": del pin de Google Maps para una boda a un destino enoturístico en Amaicha del Valle La IA pone en alerta al mundo Cartas de lectores: Enseñame Tucumán Cartas de lectores: la paradoja de evitar el dolor Ranking notas premium Las comunas, en la mira: qué dijo Abad en la Legislatura sobre el Presupuesto 2027 “Me quedo con lo más importante; la condena fue ratificada”, dijo la mujer abusada por Alperovich tras el fallo de Casación San Martín negocia una por una las salidas: qué dijo Mirkin sobre las deudas salariales Devastador informe de Unicef: el país atrapado en el loop de la pobreza Cuánto gasta en salarios un municipio: la polémica desatada tras el Presupuesto de Rossana Chahla