La situación fue distinta para la leche y para el huevo, ya que sus precios internos bajaron más que los del grano y encarecieron su incorporación. En el caso de las carnes, en cambio, las relaciones favorables coincidieron con mayores pesos. Entre marzo y septiembre, los novillitos superaron en un 6% el promedio de los últimos cinco años y los novillos, en un 4%. En los pollos, el peso previo a la faena resultó un 6% superior a la media de la última década.