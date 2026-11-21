La cosecha de maíz dejó una disponibilidad inédita y abrió margen para ampliar el uso del cereal dentro del país y fuera de él. Así lo indica un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), según el cual la producción llegó a 70,5 millones de toneladas, tras una siembra de 11 millones de hectáreas y con un rendimiento promedio nacional de 76,6 quintales por hectárea.
Al sumar las existencias iniciales, la oferta total se estima en 75,1 millones de toneladas, 23 millones de toneladas más que en el ciclo anterior y un 53% por encima del promedio de la última década. Ese volumen sostuvo la competitividad internacional del grano y, al mismo tiempo, permitió abastecer un consumo doméstico sin antecedentes.
Con estas cifras, la utilización para forraje crecería un 13% frente a los 13,8 millones de toneladas de la campaña previa y un 30% respecto de 2023/24. La avicultura concentraría un 35% de ese destino. Le seguirían el sector bovino, con un 28%; la lechería, con un 20%, y el sector porcino, con un 14%. Un 3% restante iría a otros usos, principalmente a alimentos para mascotas.
Este avance responde, sobre todo, a una faena porcina que aumentaría casi un 12% interanual, a la producción primaria de leche y a la expansión del plantel de gallinas ponedoras. Aunque la cantidad de bovinos y aves faenados se ubicaría por debajo del ciclo anterior, el mayor peso de los animales también acompaña una utilización más intensiva del cereal.
Entre marzo y septiembre, el precio de pizarra Rosario, medido en pesos y ajustado por inflación, promedió un 10% menos que un año atrás. Con valores competitivos para el insumo y mejores precios de la proteína animal, la relación maíz/novillo cayó a mínimos en más de una década. En pollo se ubicó en los niveles más bajos desde agosto de 2015 y, en porcinos, desde 2017.
La situación fue distinta para la leche y para el huevo, ya que sus precios internos bajaron más que los del grano y encarecieron su incorporación. En el caso de las carnes, en cambio, las relaciones favorables coincidieron con mayores pesos. Entre marzo y septiembre, los novillitos superaron en un 6% el promedio de los últimos cinco años y los novillos, en un 4%. En los pollos, el peso previo a la faena resultó un 6% superior a la media de la última década.
Entre marzo y octubre, los despachos al exterior acumularon 34,2 millones de toneladas, un 47% más que en igual período de la campaña pasada y un 5% por encima del récord anterior. La BCR proyecta exportaciones por 45 millones de toneladas para todo el ciclo, lo que superaría en un 10% la marca de 2020/21.
La competitividad argentina encontró oportunidades en un mercado internacional atravesado por dificultades productivas y logísticas, como los cierres de los estrechos de Ormuz y de Kerch, los obstáculos para embarcar desde el Mar Negro y una mala campaña europea. A ello se agregan las menores ventas de Brasil por su creciente demanda interna y la perspectiva de una caída de la producción mundial en 2026/27, que sería la primera en cuatro campañas.
En el caso de la industria del bioetanol, entre marzo y septiembre habría procesado 1,3 millones de toneladas, un 10% más interanual y el mayor registro para ese período. Para el conjunto de 2025/26, la utilización se calcula en un récord de 2,2 millones de toneladas.
Aun con ese crecimiento de la demanda, la campaña cerraría con existencias de aproximadamente 9,6 millones de toneladas, el doble que un año antes, lo que equivale a un remanente de un 15% del consumo.