Cristina Tenorio, directora de Marketing de la Organización Mundial del Aguacate (WAO, por sus siglas en inglés de World Avocado Organization), analizó el mercado europeo durante el Global Avocado Summit. Explicó que la palta atraviesa uno de sus momentos de mayor expansión en ese mercado.
Según una nota publicada en Portalfruticola.com, en 2025 las ventas alcanzaron un récord histórico de 1,2 millones de toneladas, mientras que el consumo per cápita llegó a 1,8 kilos, más del doble de los 0,8 kilos registrados hace 10 años. Tenorio remarcó que la palta mantuvo una tendencia de crecimiento sostenido durante la última década.
Francia es el principal mercado consumidor, con un 18% de participación, según la ejecutiva. Le siguen Alemania, con un 17%, y Reino Unido, con un 14%. Luego se ubican España e Italia.
Tenorio sostuvo que es fundamental analizar el valor económico de cada mercado y su evolución, ya que estos factores permiten identificar oportunidades de inversión y de crecimiento.
“Italia aparece como uno de los mercados más atractivos. Aunque todavía se encuentra por detrás de Francia, España, Alemania y Reino Unido en valor, registró un crecimiento del 38% en volumen y presenta uno de los precios al consumidor más altos de Europa”, señaló.
Aunque Europa suele analizarse como un solo mercado, reúne distintos perfiles de consumidores. En ese contexto, Tenorio destacó las particularidades de Alemania, de Italia y de Polonia, países que presentan oportunidades de expansión, aunque con comportamientos y motivaciones diferentes.
En Alemania, un 44% de los hogares consume palta al menos una vez al año y el consumo promedio alcanza las 8,1 unidades, lo que evidencia un amplio margen para aumentar la frecuencia de compra. La ejecutiva detalló que el mayor potencial se encuentra entre los millennials de entre 25 y 39 años, con o sin hijos pequeños, que buscan soluciones alimentarias prácticas, saludables y fáciles de incorporar a la rutina familiar.
En Italia, en cambio, solo un 31% de los hogares consume palta al menos una vez al año. Sin embargo, el mercado presenta un importante dinamismo, especialmente entre los menores de 35 años.
“La Generación Z y los jóvenes que comienzan a independizarse representan un público estratégico, interesado en la alimentación saludable, la innovación y las nuevas experiencias gastronómicas”, puntualizó.
Tenorio añadió que un 45% de las ocasiones de consumo de palta en Italia se da en ensaladas, además de su presencia en los brunch de fin de semana.
En Polonia, un 46% de los hogares consume palta al menos una vez al año. El consumo se encuentra en padres mayores de 50 años con hijos adolescentes, que impulsan la incorporación de esta fruta en la alimentación familiar.
“Un dato llamativo es que el 42% de las ocasiones de consumo corresponde a la ingesta directa de la fruta con cuchara. Además, comienzan a aparecer nuevas alternativas, como los helados de palta, que amplían las posibilidades de consumo”, indicó.
La representante de la WAO planteó que uno de los principales desafíos de la industria es transformar el consumo de palta en un hábito cotidiano y permanente. Para ello, identificó tres ejes estratégicos: generar valor a través de la educación sobre sus propiedades nutricionales, comunicar su versatilidad gastronómica y mejorar la experiencia de compra y de consumo.
Tenorio agregó que el objetivo es que los consumidores incorporen la palta a su lista de compras antes de llegar al supermercado. Para lograrlo, consideró necesario trabajar con medios de comunicación, con redes sociales, con influencers, con deportistas, con chefs y con espacios vinculados al bienestar y a la actividad física.
“La experiencia del consumidor en el supermercado y al momento de abrir y consumir el producto resulta determinante para incentivar la recompra”, afirmó.