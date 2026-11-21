En Alemania, un 44% de los hogares consume palta al menos una vez al año y el consumo promedio alcanza las 8,1 unidades, lo que evidencia un amplio margen para aumentar la frecuencia de compra. La ejecutiva detalló que el mayor potencial se encuentra entre los millennials de entre 25 y 39 años, con o sin hijos pequeños, que buscan soluciones alimentarias prácticas, saludables y fáciles de incorporar a la rutina familiar.