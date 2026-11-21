• El análisis de la última década muestra dinámicas marcadamente opuestas entre ambos cultivos invernales. El trigo, luego de atravesar un período de marcadas fluctuaciones con un mínimo a mitad del ciclo, consolidó un proceso de recuperación continua que desembocó en una meseta de alta ocupación en las últimas campañas. En contraste, el garbanzo, tras alcanzar su máximo en 2024, registró un retroceso consecutivo en los últimos dos años y se ubica actualmente en el nivel más bajo de toda la serie analizada.