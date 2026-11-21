Los técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres que realizaron el relevamiento satelital del área ocupada con trigo y con garbanzo en Tucumán durante 2026 plantearon cuatro consideraciones finales para su análisis:
• La superficie neta implantada con trigo en Tucumán fue estimada en 105.440 hectáreas, un valor similar al de la campaña previa. A nivel departamental se vio un comportamiento dispar, con aumentos de área en Burruyacu y en Graneros, y con reducciones en La Cocha, en Cruz Alta y en Leales.
• En cuanto al garbanzo, la superficie se redujo y totalizó 9.400 hectáreas. Salvo por el destacado repunte en Cruz Alta, el resto de los departamentos productores presentó importantes reducciones, con mermas sobresalientes en Burruyacu, en La Cocha, en Leales y en Graneros.
• La campaña invernal 2026 estuvo signada por una abundante recarga de agua en el perfil de suelo, derivada de precipitaciones estivo-otoñales que superaron los promedios históricos. Esto generó demoras en la cosecha de soja y, en consecuencia, retrasos en la siembra de invierno. Sin embargo, el posterior desarrollo de los cultivos se vio favorecido por condiciones ambientales benignas y por la ausencia de heladas de severidad.
• El análisis de la última década muestra dinámicas marcadamente opuestas entre ambos cultivos invernales. El trigo, luego de atravesar un período de marcadas fluctuaciones con un mínimo a mitad del ciclo, consolidó un proceso de recuperación continua que desembocó en una meseta de alta ocupación en las últimas campañas. En contraste, el garbanzo, tras alcanzar su máximo en 2024, registró un retroceso consecutivo en los últimos dos años y se ubica actualmente en el nivel más bajo de toda la serie analizada.