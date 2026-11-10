Raúl Albarracín: "Cuando a un tucumano le va bien, a la provincia le va bien"

La situación en Tucumán

El funcionario vinculó ese planteo con la situación de Tucumán y defendió la intervención del Estado para acompañar a los sectores más vulnerables, sin dejar de respaldar a quienes generan empleo y actividad económica. “León XIV habló de la solidaridad y la subsidiaridad, que creo que, a diferencia de lo que pasa en la Nación, en la Provincia la impronta que le pone la gestión del gobernador es justamente la de abrazar la solidaridad, de ayudar al que más necesita, pero también apoyando al emprendedor, al empresario”, sostuvo.