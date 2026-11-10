Raúl Albarracín: "Cuando a un tucumano le va bien, a la provincia le va bien"

Resumen para apurados
- En la UCA, el funcionario tucumano Raúl Albarracín respaldó el rol del Estado tras el discurso del papa León XIV sobre la dignidad del trabajo y el bien común.
- Ante líderes sindicales y sociales, el Papa alertó sobre el desempleo, marco en el que Albarracín contrastó el modelo tucumano con la falta de intervención nacional.
- El gobierno tucumano buscará plasmar el mensaje papal en políticas públicas para sostener el empleo y profundizar el diálogo entre sectores sociales y productivos.
El papa León XIV reunió ayer a representantes del mundo del trabajo, empresarios, dirigentes sindicales y organizaciones sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Durante el encuentro, el Pontífice puso el foco en la dignidad humana, la importancia del empleo, la informalidad laboral y la responsabilidad del Estado en la construcción del bien común. También convocó a fortalecer el diálogo y la solidaridad como herramientas para alcanzar una sociedad más justa.
El mensaje tuvo repercusiones en Tucumán. Raúl Albarracín, secretario de Estado de Gobierno y Relaciones Institucionales de la provincia, participó de la jornada y destacó la claridad con la que León XIV abordó los desafíos sociales y económicos. Para el funcionario, las palabras del Papa representan una oportunidad para revisar las políticas públicas y recuperar valores que considera fundamentales para el desarrollo.
“El Papa nos ha iluminado con las distintas dimensiones y el valor que le dio al trabajo para el ser humano y para la familia”, expresó. En ese sentido, sostuvo que las enseñanzas del Pontífice resultan especialmente oportunas frente a la coyuntura política, económica y social que atraviesa el país.
Albarracín señaló que uno de los pasajes que más lo interpeló fue el referido a las consecuencias de la desocupación. León XIV había advertido que la pérdida de un empleo no representa únicamente una disminución de los ingresos, sino que también afecta la dignidad de las personas y de sus familias.
“Me sorprendió la claridad con la que describió lo que significa perder el trabajo, ya que hoy es una de las cosas que más se está sufriendo”, afirmó. Luego recordó la frase del Papa: “Cuando alguien queda desocupado no solamente pierde una remuneración económica, sino que hiere gravemente la dignidad de esa persona y su familia”.
La situación en Tucumán
El funcionario vinculó ese planteo con la situación de Tucumán y defendió la intervención del Estado para acompañar a los sectores más vulnerables, sin dejar de respaldar a quienes generan empleo y actividad económica. “León XIV habló de la solidaridad y la subsidiaridad, que creo que, a diferencia de lo que pasa en la Nación, en la Provincia la impronta que le pone la gestión del gobernador es justamente la de abrazar la solidaridad, de ayudar al que más necesita, pero también apoyando al emprendedor, al empresario”, sostuvo.
Albarracín consideró que el Estado debe ofrecer condiciones de confianza para quienes arriesgan su patrimonio y buscan desarrollar una actividad privada. En contraposición, cuestionó la política del Gobierno nacional. “Es un Estado que no quiere intervenir y que a veces desaparece y nos deja desamparados”, afirmó.
En esa línea, destacó otra definición del Pontífice sobre las responsabilidades de las instituciones públicas. “Para él, el Estado tiene que ser el procurador del bien común”, resumió.
El secretario también se refirió al trabajo de su área con las organizaciones sociales y los sectores de la economía popular. Explicó que desde el inicio de la gestión provincial mantienen un vínculo permanente con agrupaciones que anteriormente recurrían a protestas y cortes de calles para reclamar respuestas. “Trabajamos en la escucha constante buscando respuestas a sus necesidades. Desde que asumimos hace tres años que tenemos la puerta abierta; eso nos permitió construir una relación de mayor confianza y contención”, señaló.
El funcionario reconoció que todavía es necesario profundizar ese trabajo y generar compromisos concretos con trabajadores, emprendedores y empresarios. En ese sentido, planteó que el mensaje del Papa debe trasladarse a las políticas públicas y a las relaciones entre los distintos sectores. “Cuando hay trabajo, hay dignidad; y cuando a un tucumano le va bien, a la provincia le va bien”, afirmó.
Finalmente, destacó el llamado de León XIV a construir una arquitectura de paz basada en el diálogo. Consideró que esa postura se relaciona con la política de apertura que impulsa el gobernador Osvaldo Jaldo, tanto dentro de la provincia como en su vínculo con el presidente Javier Milei.
Para el funcionario, el encuentro en la UCA dejó una responsabilidad que excede lo religioso y lo protocolar. “Que esto no quede en lo protocolar ni en el ámbito teórico, sino que lo podamos poner en práctica para que podamos contribuir a toda la civilización del amor que tanto necesita la sociedad argentina, para que podamos vivir en paz. La visita del Papa luego de casi 40 años de la última vez, es una bendición y un privilegio. Representa una oportunidad para recuperar la esperanza y la unidad nacional”, reflexionó.