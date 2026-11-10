Mundo

Senegal: al menos 35 muertos al naufragar una embarcación
Senegal: al menos 35 muertos al naufragar una embarcación
Por Redacción Mundo 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Al menos 35 migrantes murieron el fin de semana al naufragar su embarcación precaria frente al noroeste de Senegal en su intento por llegar clandestinamente a Europa.
  • El siniestro ocurrió cerca de Loumpoul. La peligrosa ruta atlántica hacia las islas Canarias es usada habitualmente por miles de jóvenes en botes sobrecargados.
  • Las autoridades advierten que la cifra de víctimas aumentará, evidenciando la persistente crisis migratoria y los riesgos mortales de los viajes clandestinos.
Resumen generado con IA

Un pequeño barco con migrantes naufragó frente a la costa noroeste de Senegal, donde al menos 35 personas murieron, en una nueva tragedia en la peligrosa ruta marítima entre África y Europa, informaron el domingo las autoridades.

El sábado por la noche, el Ministerio del Interior de Senegal había informado de un saldo provisional de 21 fallecidos y un superviviente. El saldo subió a lo largo del domingo, alcanzando al menos 35 fallecidos la noche del domingo, según los servicios de emergencia. Una fuente del Ministerio del Interior aclaró que “el saldo lamentablemente va a aumentar”. Desde hace años, miles de personas originarias de África Occidental, en su mayoría jóvenes, intentan llegar clandestinamente a Europa siguiendo la ruta del Atlántico, principalmente hacia el archipiélago español de las Canarias, a bordo de embarcaciones sobrecargadas y menudo precarias.

Cuidado con estos mensajes de WhatsApp: así operan las estafas que llegan de Indonesia, Marruecos y Senegal

Cuidado con estos mensajes de WhatsApp: así operan las estafas que llegan de Indonesia, Marruecos y Senegal

Según el diario nacional Le Soleil, el naufragio se produjo frente a las costas de la localidad de Loumpoul, en la región de Louga (departamento de Kébémer), entre Dakar y Saint-Louis.

“La mayoría de las víctimas serán originarias de los municipios de Léona y Thiéppe”, en el mismo departamento, añade el diario.

El sábado, la Gendarmería senegalesa anunció haber interceptado frente a Dakar a 142 migrantes clandestinos, entre ellos varias mujeres y niños, que intentaban llegar a España a bordo de una piragua. En los últimos años, miles de personas han muerto o desaparecido intentando llegar de este modo a Europa.


Temas Senegal
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”
1

Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas
2

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán
3

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”
4

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo
5

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

Ranking notas premium
Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?
1

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación
2

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación

Los narcos la tienen cada vez más fácil
3

Los narcos la tienen cada vez más fácil

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias
4

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?

Más Noticias
Teatro: cuando los sueños revolucionarios no tienen tiempo ni edad

Teatro: cuando los sueños revolucionarios no tienen tiempo ni edad

El rey del judo luchará por la presidencia de Francia

El rey del judo luchará por la presidencia de Francia

Los narcos la tienen cada vez más fácil

Los narcos la tienen cada vez más fácil

El GTA VI, a días de acabar con una espera de ocho años

El GTA VI, a días de acabar con una espera de ocho años

Crearon una app para conectar pueblos

Crearon una app para conectar pueblos

Décima edición del encuentro de títeres en Amaicha

Décima edición del encuentro de títeres en Amaicha

Comentarios