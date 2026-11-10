Senegal: al menos 35 muertos al naufragar una embarcación

El sábado por la noche, el Ministerio del Interior de Senegal había informado de un saldo provisional de 21 fallecidos y un superviviente. El saldo subió a lo largo del domingo, alcanzando al menos 35 fallecidos la noche del domingo, según los servicios de emergencia. Una fuente del Ministerio del Interior aclaró que “el saldo lamentablemente va a aumentar”. Desde hace años, miles de personas originarias de África Occidental, en su mayoría jóvenes, intentan llegar clandestinamente a Europa siguiendo la ruta del Atlántico, principalmente hacia el archipiélago español de las Canarias, a bordo de embarcaciones sobrecargadas y menudo precarias.