Senegal: al menos 35 muertos al naufragar una embarcación

Resumen para apurados
- Al menos 35 migrantes murieron el fin de semana al naufragar su embarcación precaria frente al noroeste de Senegal en su intento por llegar clandestinamente a Europa.
- El siniestro ocurrió cerca de Loumpoul. La peligrosa ruta atlántica hacia las islas Canarias es usada habitualmente por miles de jóvenes en botes sobrecargados.
- Las autoridades advierten que la cifra de víctimas aumentará, evidenciando la persistente crisis migratoria y los riesgos mortales de los viajes clandestinos.
Un pequeño barco con migrantes naufragó frente a la costa noroeste de Senegal, donde al menos 35 personas murieron, en una nueva tragedia en la peligrosa ruta marítima entre África y Europa, informaron el domingo las autoridades.
El sábado por la noche, el Ministerio del Interior de Senegal había informado de un saldo provisional de 21 fallecidos y un superviviente. El saldo subió a lo largo del domingo, alcanzando al menos 35 fallecidos la noche del domingo, según los servicios de emergencia. Una fuente del Ministerio del Interior aclaró que “el saldo lamentablemente va a aumentar”. Desde hace años, miles de personas originarias de África Occidental, en su mayoría jóvenes, intentan llegar clandestinamente a Europa siguiendo la ruta del Atlántico, principalmente hacia el archipiélago español de las Canarias, a bordo de embarcaciones sobrecargadas y menudo precarias.
Según el diario nacional Le Soleil, el naufragio se produjo frente a las costas de la localidad de Loumpoul, en la región de Louga (departamento de Kébémer), entre Dakar y Saint-Louis.
“La mayoría de las víctimas serán originarias de los municipios de Léona y Thiéppe”, en el mismo departamento, añade el diario.
El sábado, la Gendarmería senegalesa anunció haber interceptado frente a Dakar a 142 migrantes clandestinos, entre ellos varias mujeres y niños, que intentaban llegar a España a bordo de una piragua. En los últimos años, miles de personas han muerto o desaparecido intentando llegar de este modo a Europa.