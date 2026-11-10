Cartas de lectores: Papa León XIV, médico del alma

Me conmovió hasta las lágrimas la visita del Papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, provincia de Buenos Aires. Escuchar y conocer la situación de algunos de sus internados, con patologías crónicas, graves y profundamente penosas, fue una experiencia que invita a reflexionar sobre el sufrimiento humano y nuestra responsabilidad frente a él. Hay algo particularmente interesante en la comparación entre la medicina y el sacerdocio. Ambas vocaciones se encuentran frente al sufrimiento, aunque desde perspectivas diferentes. El médico intenta devolverle a la persona la salud del cuerpo; el sacerdote procura ayudarla a encontrar su paz interior. Uno alivia el dolor físico; el otro acompaña el dolor espiritual. Ambos, cuando ejercen su vocación con humanidad, tienen la posibilidad de devolverle al ser humano algo fundamental: la esperanza. El Papa León XIV llegó al Cottolengo para consolar, escuchar, transmitir esperanza y acercarse a quienes sufren. Para recordar que detrás de cada persona hay una historia, una herida y una dignidad que debe ser respetada. Como médico, después de tantos años de ejercicio profesional, he tenido que enfrentar innumerables situaciones de enfermedad y discapacidad grave. Conozco esa sensación de impotencia que aparece cuando la medicina dispone de pocos recursos para revertir una condición irreversible. Hay enfermedades que hoy no podemos curar, limitaciones que no podemos reparar y sufrimientos que ninguna prescripción consigue aliviar completamente. Pero hay algo que siempre podemos hacer: acompañar, contener, consolar y, sobre todo, no abandonar. La medicina no consiste solamente en diagnosticar, indicar tratamientos o prolongar la vida. También consiste en reconocer la dignidad de cada persona, aun cuando la enfermedad haya limitado severamente sus posibilidades físicas o intelectuales. A veces, cuando ya no podemos ofrecer una solución terapéutica, nuestra presencia, una palabra o una mano se convierten en una forma indispensable de tratamiento. Por eso me resultó tan significativa la decisión del Papa León XIV de visitar el Cottolengo. El Papa decidió poner a estas personas en el centro de la escena. No fue solamente a predicar: fue a encontrarse con quienes necesitan, además de cuidados profesionales, una enorme dosis de afecto, comprensión y contención humana. Hay aquí una reflexión que también nos involucra como médicos. Nosotros somos, en cierta medida, médicos del cuerpo, pero muchas veces terminamos atendiendo también las heridas del alma. Del mismo modo, un sacerdote, un guía espiritual, puede convertirse en un médico del alma y, con su acompañamiento, contribuir a aliviar sufrimientos que exceden lo estrictamente religioso. No se trata de confundir las funciones, sino de comprender que ambas vocaciones tienen un punto de encuentro: el ser humano que sufre y necesita ayuda. La visita del Papa León XIV nos recuerda, además, que la inclusión no puede reducirse a una declaración de buenas intenciones. Necesita instituciones, profesionales, recursos, políticas de cuidado y, fundamentalmente, una sociedad dispuesta a hacerse responsable de sus integrantes más vulnerables. Las personas con discapacidad no necesitan nuestra lástima, sino respeto, oportunidades, asistencia y el reconocimiento pleno de sus derechos y de su dignidad. Quizás el mayor valor de esta visita haya sido precisamente ese: demostrar que la solidaridad no se ejerce únicamente con palabras, sino también con la presencia, los gestos y la decisión de acercarse de verdad y con sinceridad. Gracias, Papa León XIV.!