OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: discursos de odio
Por Redacción LA GACETA 10 Noviembre 2026

La carta de la lectora Ponce “Cacería de mujeres trans” (07/11) y la mía “Clima de odio” (07/11) no tienen ningún comentario justificando la violencia verbal del actual presidente. Simplemente ambas enfatizan, con “rigor histórico”, que la actual “violencia doctrinaria e institucionalizada” la inició el colectivo peronista hace muy poco tiempo: el día 08 de julio de 2005 en el “Teatro Municipal de La Plata”.  Me refiero concretamente a la “contemporánea” grieta y discursos de odio; sin ahondar en la violencia desde el Estado que protagonizó el partido justicialista desde sus inicios. Para ser claros: no justificamos de ninguna manera la conducta del actual presidente. Al contrario, nos complace cuando es criticado por la prensa o por dirigentes radicales, socialistas o del Pro, pero que lo critique el colectivo peronista me parece un acto de “caradurismo político”.

Luis Ovidio Pérez Cleip                          

luisperezcleip@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”
1

Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas
2

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán
3

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”
4

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo
5

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

Ranking notas premium
Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?
1

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación
2

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación

Los narcos la tienen cada vez más fácil
3

Los narcos la tienen cada vez más fácil

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias
4

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?

Más Noticias
Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

Pronóstico semanal: se esperan temperaturas superiores a los 35° y tormentas algunos días

Pronóstico semanal: se esperan temperaturas superiores a los 35° y tormentas algunos días

La otra Córdoba que recibirá a León XIV: la mirada de un sacerdote sobre la pobreza detrás de la ciudad embellecida

La otra Córdoba que recibirá a León XIV: la mirada de un sacerdote sobre la pobreza detrás de la ciudad embellecida

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Comentarios