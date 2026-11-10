Cartas de lectores: discursos de odio

La carta de la lectora Ponce “Cacería de mujeres trans” (07/11) y la mía “Clima de odio” (07/11) no tienen ningún comentario justificando la violencia verbal del actual presidente. Simplemente ambas enfatizan, con “rigor histórico”, que la actual “violencia doctrinaria e institucionalizada” la inició el colectivo peronista hace muy poco tiempo: el día 08 de julio de 2005 en el “Teatro Municipal de La Plata”. Me refiero concretamente a la “contemporánea” grieta y discursos de odio; sin ahondar en la violencia desde el Estado que protagonizó el partido justicialista desde sus inicios. Para ser claros: no justificamos de ninguna manera la conducta del actual presidente. Al contrario, nos complace cuando es criticado por la prensa o por dirigentes radicales, socialistas o del Pro, pero que lo critique el colectivo peronista me parece un acto de “caradurismo político”.