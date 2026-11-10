La anarquía sobre dos ruedas

Esta proliferación desbordada no puede analizarse al margen de una coyuntura económica asfixiante que empuja a miles de ciudadanos hacia el parque de dos ruedas. Ante la escalada inalcanzable de los precios de los automóviles, el encarecimiento constante del transporte público y los costos crecientes de mantenimiento, la moto se consolida como una alternativa más accesible tanto para la compra inicial como para el consumo diario de combustible. Paralelamente, la explosión del comercio electrónico y de las aplicaciones de delivery y mensajería urbana ha convertido a este vehículo en una herramienta de subsistencia laboral para miles de jóvenes que deben recorrer las calles contrarreloj. Sin embargo, la legítima necesidad de movilizarse o de asegurarse un ingreso no puede funcionar como una carta franca para la transgresión sistemática ni justificar el desgobierno en el espacio público.