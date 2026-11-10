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Décima edición del encuentro de títeres en Amaicha

En el Valle de la Alegría.

Décima edición del encuentro de títeres en Amaicha
Por Redacción Espectáculos 10 Noviembre 2026

Entre hoy y el sábado tendrá lugar el Encuentro de Titiriteros En el Valle de la Alegría, que tiene como sede Amaicha, organizado en forma independiente por Daniel Kily Lobo, el director de la compañía La Feliz Comitiva, y por Olga Isabel Sánchez, de Los Tucus. 

En esta décima edición participarán desde Córdoba el grupo El Telón (de Tanti) y El Tornillo (de la capital mediterránea); Vivirogo, de Buenos Aires; Bermejo, del Chaco y los tucumanos Tejes y Direjes y Maniambulanti, junto a los anfitrones.

Las actividades a realizarse constan de obras de teatro de títeres, charlas y talleres en escuelas y espacios no convencionales del Valle Calchaquí, como el parque de los Corpiños, la escuela Manuela Pedraza y la escuela Segundo F. Ramos, hasta abarcar 12 espacios en zonas desfavorables y de difícil acceso. 

La magia de los títeres hechos con deshechos

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Lobo destacó el apoyo de la comuna del lugar, junto a la fundación local Amigos por una Sonrisa, y a Eduardo Pato Molina y Baudilio Bellido.

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