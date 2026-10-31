Los desafíos del Papa en el país de la grieta

Cada parada de la gira ofrece sus particularidades. Uruguay, por caso, está determinado por su laicidad, al punto de ser el único país de Latinoamérica que no celebra la Navidad. Una ley sancionada el 23 de octubre de 1919, con el impulso del entonces presidente José Batlle y Ordóñez, eliminó denominaciones religiosas en los feriados para separar la Iglesia del Estado. Así, el 25 de diciembre pasó a llamarse oficialmente Día de la Familia (es no laborable); mientras que el Día de Reyes se rebautizó como Día de los Niños, la Semana Santa como Semana de Turismo y el Día de la Virgen como el Día de las Playas. En el otro extremo está Perú, el segundo hogar de León XIV, al punto de que en Chiclayo -de donde fue obispo- lo siguen recordando como el “padre Robert”. Si de medir el fervor religioso se trata, Perú supera ampliamente a Uruguay, lo que explica por qué el Papa estará cerca de seis días allí. Prevost llegó por primera vez a tierras peruanas como un curita misionero y retorna encumbrado al Trono de Pedro. Será un regreso a casa, precisamente lo que no pudo concretar Jorge Bergoglio una vez que se transformó en Francisco.