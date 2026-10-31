Los desafíos del Papa en el país de la grieta
“Me llena de alegría regresar al continente en el en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó León XIV el lunes pasado. Se acabó allí la incertidumbre en torno a una gira pastoral que había quedado en el aire, sujeta a la condición física del líder global de 1.200 millones de católicos. Los prestigiosos médicos que monitorean minuto a minuto la salud del Papa no se limitaron a habilitar el OK para el viaje; también le dieron luz verde a la extenuante agenda que pondrá en marcha el próximo viernes en Montevideo. El Papa pisará Buenos Aires el domingo 8 de noviembre y durante poco más de 72 horas el país flotará en un histórico tiempo suspendido, determinado por el inevitable cruce entre política y espiritualidad.
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Una reciente encuesta realizada por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCreAR) reveló que hay un tema excluyente que la sociedad espera escuchar de boca del Papa. Se trata de la lucha contra la pobreza, cuestión ligada a un concepto -el de justicia social- que pone los pelos de punta en la Casa Rosada. El sondeo forma parte de un trabajo integral y de largo plazo implementado por este Observatorio, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, por medio de su Barómetro de las Religiones y las Creencias. El 43,2 % de los consultados a lo largo y ancho del país subrayó que el tema de la pobreza debería ser central en los mensajes que León XIV vaya dejando; seguido de lejos por los llamados a la paz internacional (20,6 %). Tan espinoso es el tópico que motivó varios roces entre el Gobierno y la conducción de la Iglesia, enunciados con diplomática firmeza por varios obispos.
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La administración Milei está decidida a capitalizar la visita del Papa. Lo ejemplificó Agustín Caulo, secretario de Culto de la Nación, al informar que el Presidente saludará a Su Santidad al pie del avión. Esa tarde, la del domingo, será la de mayor cercanía de León XIV con las autoridades, ya que está prevista la recepción oficial. El Poder Ejecutivo abrió el juego y convocó a los gobernadores, invitación que Osvaldo Jaldo aceptó rápidamente. El cara a cara de Milei con el Pontífice será previo a las homilías y discursos que Robert Prevost irá desgranando con el correr de los días, y si en algo confía el Gobierno es en la inteligencia con la que el Papa viene ajustando sus puntos de vista de acuerdo con la tierra que visita. Al referirse al tema de la pobreza -cosa que se descuenta, teniendo en cuenta la naturaleza de su papado- León XIV lo hará con mesura, en forma general y sin herir la susceptibilidad de Milei. Ese es el razonamiento del Gobierno; de lo contrario la fiesta programada con tanto cuidado puede aguarse.
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Con otras palabras, propias de su habitual y cuidadoso lenguaje, El Vaticano le avisó al mundo: “el Papa tiene cáncer”. La inmediata conmoción derivó en infinidad de conjeturas e interpretaciones. Quien se está ocupando de despejar la hojarasca es el propio León XIV y la concreción de esta gira va en ese sentido. Le extirparon un tumor del pulmón y a los pocos días el Pontífice subirá a un avión para cruzar el Atlántico y bañarse de multitudes, justo en una de las regiones donde el catolicismo se mantiene como un bastión. Se sabe que una experiencia traumática -como la sufrida por el Papa- pega fuerte y suele dejar huellas bien profundas. ¿Es el mismo Robert Prevost el que salió del quirófano de la Clínica Gemelli? Sus primeras apariciones públicas lo mostraron como siempre: sonriente, empático, cercano. Durante la inminente visita pastoral será la oportunidad de escucharlo, y si algo quedó comprobado desde el minuto uno es que no está dispuesto a callarse. Le tocó enfrentarse a Donald Trump y al cáncer, y en ambos casos la sensación es que emergió fortalecido.
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Cada parada de la gira ofrece sus particularidades. Uruguay, por caso, está determinado por su laicidad, al punto de ser el único país de Latinoamérica que no celebra la Navidad. Una ley sancionada el 23 de octubre de 1919, con el impulso del entonces presidente José Batlle y Ordóñez, eliminó denominaciones religiosas en los feriados para separar la Iglesia del Estado. Así, el 25 de diciembre pasó a llamarse oficialmente Día de la Familia (es no laborable); mientras que el Día de Reyes se rebautizó como Día de los Niños, la Semana Santa como Semana de Turismo y el Día de la Virgen como el Día de las Playas. En el otro extremo está Perú, el segundo hogar de León XIV, al punto de que en Chiclayo -de donde fue obispo- lo siguen recordando como el “padre Robert”. Si de medir el fervor religioso se trata, Perú supera ampliamente a Uruguay, lo que explica por qué el Papa estará cerca de seis días allí. Prevost llegó por primera vez a tierras peruanas como un curita misionero y retorna encumbrado al Trono de Pedro. Será un regreso a casa, precisamente lo que no pudo concretar Jorge Bergoglio una vez que se transformó en Francisco.
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Esa presencia, la del Papa argentino, perseguirá inevitablemente a León XIV apenas aterrice en Buenos Aires. Más que un condicionante, será un condimento presto para sazonar sus mensajes. Imposible olvidar que Javier Milei pasó de considerar a Francisco como el “representante del maligno en la Tierra” a abrazarlo en vivo y expresarle su admiración post-mortem. La vida espiritual del Presidente es de lo más llamativa, ya que se identifica como católico pero no oculta su vinculación con el judaísmo. “Ha expresado públicamente su interés por convertirse formalmente al judaísmo, pero ha señalado que la conversión plena resulta incompatible con el cargo de Presidente, debido a la imposibilidad de cumplir estrictamente con los preceptos del Shabat (descanso sabático) mientras ejerce sus funciones públicas”, lo describió The New York Times. Mucho más enfático fue Milei en el aspecto político, al anunciar su condición de sionista. Aristas con las que León XIV se encontrará en cuestión de días.
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Para el lunes 9 de noviembre se prevé la más masiva de las ceremonias. Será la misa que el Papa oficiará junto al Monumento de los Españoles, en el corazón porteño. Las autoridades miden en cientos de miles (¿un par de millones?) la cantidad de fieles que podrían asistir. A la mañana siguiente León XIV viajará a Córdoba, punto estratégico elegido para recibir a quienes Buenos Aires les queda lejos. Y el miércoles 11, antes de embarcarse hacia Perú, el Papa estará en Luján, un clásico nacional, epicentro de las festividades en torno a la fe mariana. Y territorio, además, del gobernador Axel Kicillof. En el medio hay otras actividades programadas, entre ellas una visita al Cottolengo Don Orione ubicado en Claypole, pleno conurbano bonaerense. Allí también estarán encendidas las alarmas del Gobierno: es uno de los escenarios que más sufrió la motosierra y desde sus entrañas surgieron numerosas críticas a las políticas del área de discapacidad.
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El mundo está agrietado y Argentina no es la excepción. Nada que el Papa no conozca en detalle. ¿Podrá contribuir esta visita pastoral a atenuar, al menos, las profundas divisiones que desangran la sociedad nacional? Cualquier conquista en ese sentido, por mínima que sea, podrá considerarse un éxito. Porque si no lo consigue una autoridad moral como la de León XIV, ¿quién entonces?