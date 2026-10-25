Hailey Bieber confirmó su apoyo político a Lula da Silva antes del balotaje en Brasil: los motivos
A horas de una definición electoral histórica y voto a voto en Brasil, la supermodelo y empresaria global sorprendió en sus redes con un explícito llamado a votar por Luiz Inácio "Lula" da Silva, impulsada por una fuerte herencia cultural que la une al país.
Resumen para apurados
- En vísperas del balotaje presidencial en Brasil, Hailey Bieber llamó a votar por Lula da Silva en redes sociales, motivada por sus raíces familiares y en defensa de la Amazonía.
- La modelo, de ascendencia brasileña, compartió un manifiesto junto a figuras como Madonna en un balotaje de extrema paridad frente al senador Flávio Bolsonaro.
- Los sondeos marcan un empate técnico, por lo que el respaldo de celebridades internacionales busca inclinar la balanza en una elección histórica para la región.
En las horas previas a una de las elecciones más polarizadas y determinantes de la historia reciente de Sudamérica, un inesperado pronunciamiento digital sacudió el escenario político internacional. Hailey Bieber irrumpió en plena víspera de las urnas para manifestar un contundente apoyo político a Lula da Silva frente al senador conservador Flávio Bolsonaro.
El pronunciamiento de la estrella estadounidense provocó un impacto mediático inmediato, fusionando las pasarelas del pop global con la máxima tensión electoral del gigante sudamericano. Sin embargo, lejos de tratarse de una simple postura distante, la decisión de la empresaria expuso un profundo lazo de pertenencia.
El legado familiar detrás del mensaje que sorprendió a las redes
Reconocida en todo el mundo como modelo, empresaria y esposa del cantante Justin Bieber, Hailey posee profundas raíces brasileñas por vía de su familia materna, herencia de la que se enorgullece y comparte de forma constante. Su madre, la diseñadora Kennya Deodato, nació en Brasil y emigró a los Estados Unidos durante su juventud.
El vínculo genealógico de Hailey con la cultura del país vecino tiene además un peso musical extraordinario: su abuelo materno es Eumir Deodato, una de las leyendas vivientes de la Bossa Nova y el Jazz Fusión. Galardonado con un premio Grammy en 1974 por su versión de Así habló Zarathustra, Deodato ha trabajado como arreglista de artistas como Kool & the Gang, Björk y Earth, Wind & Fire.
Criada bajo esa marcada influencia cotidiana, la referente pop comprende y habla portugués de manera fluida en su intimidad familiar. Además, en diversas oportunidades ha expresado públicamente su amor por tradiciones locales como la feijoada, el pão de queijo y los brigadeiros, luciendo con orgullo camisetas del seleccionado nacional en sus visitas a eventos como Rock in Rio.
"Votá 13": el manifiesto cultural que cruzó las pasarelas
El pronunciamiento de la modelo se concretó el sábado 24 de octubre de 2026 a través de sus historias de Instagram, justo en el tramo de cierre proselitista previo al balotaje Brasil. La publicación estuvo musicalizada con la versión de "Aquarela do Brasil" interpretada por Gal Costa y replicó un texto del prestigioso fotógrafo de moda brasileño Rafael Pavarotti.
El mensaje reproducido por Bieber convocó a la ciudadanía con un explícito reclamo institucional:
"Por la democracia, por los pueblos indígenas, por el Amazonas, por la ciencia y la educación, por la cultura. Por la libertad de ser quien quieras ser. Por un Brasil sin hambre, con dignidad para todos. Por la vida y por nuestro futuro. Votá Lula, votá 13".
La postura de Hailey no fue un hecho aislado, sino parte de una movilización internacional de figuras de la moda y el entretenimiento que replicaron el manifiesto de Pavarotti en la recta final de la campaña. Entre ellas se destacaron la cantante Madonna, la supermodelo estadounidense Bella Hadid, las figuras europeas Vittoria Ceretti y Loli Bahia, y el actor español Manu Ríos.
Una definición voto a voto
La manifestación pública de la modelo cayó sobre un escenario de paridad extrema de cara a las urnas de este domingo 25 de octubre. Lula da Silva, quien a sus 80 años busca un cuarto mandato histórico al frente del Partido de los Trabajadores (PT), enfrenta al senador del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro en un desenlace de final abierto.
En los comicios del 4 de octubre, Bolsonaro sorprendió a las consultoras al obtener el primer lugar con el 47,03% de los votos válidos (más de 56 millones de sufragios), frente al 45,16% alcanzado por Lula (alrededor de 53,8 millones). En Brasil, ningún aspirante presidencial ha logrado hasta el momento revertir una desventaja tras haber quedado segundo en la primera vuelta.
Los últimos sondeos publicados dan cuenta de un empate técnico absoluto: Datafolha registró un 48% para Bolsonaro frente a un 47% para Lula, mientras que Quaest arrojó un 46% contra un 45%. Con la preservación de la Amazonía, el rumbo económico y las políticas sociales en disputa, el guiño de estrellas globales como Hailey Bieber aportó un condimento decisivo a una elección histórica.