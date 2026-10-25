Hailey Bieber confirmó su apoyo político a Lula da Silva antes del balotaje en Brasil: los motivos

El vínculo genealógico de Hailey con la cultura del país vecino tiene además un peso musical extraordinario: su abuelo materno es Eumir Deodato, una de las leyendas vivientes de la Bossa Nova y el Jazz Fusión. Galardonado con un premio Grammy en 1974 por su versión de Así habló Zarathustra, Deodato ha trabajado como arreglista de artistas como Kool & the Gang, Björk y Earth, Wind & Fire.