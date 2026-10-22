El impacto del “Súper Niño” en el mundo

El Pacífico: del otro lado

Según el índice actualizado de la NOAA, una anomalía de 2,5°C en una región clave del Pacífico con respecto al resto del océano tropical, sostenida durante tres meses, daría lugar a El Niño más intenso registrado. Puede que eso no parezca mucho, pero el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur es el principal factor natural que impulsa la variabilidad climática de un año a otro. Los cambios en los lugares donde el océano libera calor a la atmósfera se propagan por el clima global, lo que deja algunas regiones más frías y húmedas y otras más cálidas y secas, según los estudios efectuados. Estos efectos se conocen como “teleconexiones”. Sin embargo, aunque los eventos de El Niño y su contraparte La Niña, cuando el Pacífico ecuatorial está más frío de lo normal, inclinan la balanza hacia ciertos resultados, no los garantizan.