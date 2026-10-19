Murió Sahara Ray, la ex novia de Justin Bieber: tenía 34 años y una hija de nueve meses

Resumen para apurados
- La modelo australiana Sahara Ray falleció este domingo a los 34 años en un hospital, rodeada por su familia, por causas médicas que aún no fueron reveladas.
- Famosa por su vínculo con Justin Bieber en 2016, la influencer superó el síndrome de Guillain-Barré en 2024 tras un choque y recientemente había sido madre de una niña.
- Su sorpresiva muerte generó conmoción en el mundo de la moda y las redes sociales, donde colegas y seguidores expresan dolor y esperan precisiones sobre lo ocurrido.
La modelo, empresaria e influencer australiana Sahara Ray murió a los 34 años. La noticia se conoció este lunes y fue difundida por el sitio estadounidense TMZ, que citó a familiares de la joven. Según esa información, falleció la noche anterior en un hospital, acompañada por sus seres queridos. “Era muy querida”, fue el breve mensaje que habría recibido el medio.
Hasta el momento, la familia no informó la causa de la muerte ni se difundieron el nombre del hospital o el lugar donde ocurrió el fallecimiento. Tampoco hubo un pronunciamiento público de Justin Bieber, con quien Ray fue vinculada sentimentalmente en 2016.
Ray tenía 896.000 seguidores en Instagram y había construido una carrera en el modelaje, las redes sociales y el diseño de indumentaria. Su muerte generó repercusión también porque había sido madre hacía apenas nueve meses.
Del surf al modelaje y su propia marca de trajes de baño
Sahara Ray nació en Torquay, Australia, y era hija de Tony Ray, un reconocido surfista. Durante su infancia vivió entre Australia, California y Hawái, antes de desarrollar su carrera en el mundo de la moda.
Desde 2014 comenzó a consolidar su presencia en las redes sociales y a incursionar en el diseño con su propia línea de trajes de baño, Sahara Ray Swim. Su contenido provocador y sus looks llamativos solían generar repercusión en Instagram.
Sin embargo, su exposición mediática creció especialmente en el verano de 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái. Las imágenes despertaron el interés de la prensa del espectáculo, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente que hubiera mantenido una relación formal. El vínculo fue breve.
Posteriormente, Bieber continuó su vida sentimental con otras figuras y, desde 2018, está casado con Hailey Bieber. Antes de su acercamiento al cantante canadiense, Ray también había sido vinculada con el músico australiano Cody Simpson.
La enfermedad que contó en sus redes sociales
En 2024, la modelo compartió públicamente un problema de salud que había cambiado su vida: el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico poco frecuente en el que el sistema inmunitario ataca los nervios periféricos.
En un video publicado en TikTok en mayo de ese año, explicó que estaba paralizada desde la parte superior de los muslos hacia abajo. También contó que se desplazaba en silla de ruedas y que apenas podía caminar con ayuda de un andador.
Según el relato que ella misma habría compartido y que luego reprodujeron medios internacionales, el cuadro estaba relacionado con un accidente de tránsito ocurrido el 8 de abril de 2024. Ray sostuvo que un conductor ebrio la había atropellado y que el diagnóstico llegó posteriormente.
Con el paso de los meses, su recuperación comenzó a hacerse visible. En videos difundidos poco antes de su muerte se la veía nuevamente en movimiento. Sin embargo, hasta el momento no se informó que aquella enfermedad estuviera relacionada con el fallecimiento ni se dieron detalles sobre su estado de salud reciente.
Snow, la hija de nueve meses que deja
El 27 de enero de 2026, Sahara Ray anunció a través de Instagram el nacimiento de su primera hija, Snow. La modelo nunca reveló públicamente la identidad del padre de la niña, que actualmente tiene nueve meses.
Su última publicación en la red social data del 19 de julio. Se trató de un carrusel de fotografías que incluía imágenes de su pequeña y estaba acompañado por la canción Mother in You, de Justin Bieber.
“Mi corazón entero, baby Snow”, escribió junto a las fotos, en un mensaje dedicado a su hija que se convirtió en su última publicación antes de morir.
Tras conocerse la noticia, comenzaron a aparecer los primeros mensajes de despedida en sus redes sociales. Entre ellos estuvo el de Lottie Moss, amiga de la modelo, quien le dedicó unas breves palabras en inglés: “Goodbye Sahara”.