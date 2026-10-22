Video: Messi hizo delirar al Palacio de los Deportes de Oviedo antes de recibir el Princesa de Asturias

Resumen para apurados
- Lionel Messi revolucionó Oviedo este jueves al encabezar un acto escolar previo a recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por sus logros y labor social.
- Acompañado por Santi Cazorla ante 5.400 personas, Messi cerró una jornada educativa sobre valores tras agotarse las entradas para el evento en apenas trece minutos.
- Messi será el primer atleta argentino en recibir la distinción. Tras cenar con los reyes, viajará de inmediato a Nueva York para reintegrarse al Inter Miami en la MLS.
El Palacio de los Deportes de Oviedo se vino abajo cuando apareció Lionel Messi. Con un traje claro, el capitán saludó desde el escenario a la multitud que colmó el estadio, con capacidad para casi 5.400 personas, y desató una locura en la tarde española. Fue uno de los momentos más fuertes de su visita, a un día de recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
El rosarino encabezó una charla con estudiantes junto al asturiano Santi Cazorla, bicampeón de Europa con la selección española, con quien se fundió en un abrazo sobre el escenario. El encuentro cerró la iniciativa “El juego del 10”, en la que alumnos de escuelas asturianas imaginaron, a partir de frases del capitán, una nueva forma de jugar al fútbol en sus colegios, con eje en el respeto, la empatía y la inclusión.
La expectativa se había medido días atrás. Los 4.700 pases gratuitos para el acto se agotaron en apenas 13 minutos, con más de 16.000 personas conectadas al mismo tiempo para conseguir uno. El video de su ingreso al estadio circuló rápidamente en las redes sociales.
El palacio de la Deportes de Oviedo rendido a Leo Messi !!! https://t.co/HgAl8GLxri— Alfredo MartÃnez (@Alfremartinezz) October 22, 2026
Una agenda a toda velocidad
La jornada continuará esta noche con el plato fuerte: Messi cenará con los Reyes de España y el resto de los premiados. Este viernes, en el Hotel de la Reconquista, donde se hospeda, participará de una recepción en la que la princesa Leonor entregará a cada galardonado un pin conmemorativo. Después, a las 13.30 de la Argentina, llegará la ceremonia en el Teatro Campoamor, donde se convertirá en el primer deportista argentino en recibir la distinción.
El jurado eligió su candidatura entre 27 propuestas de 12 países y valoró, además de su carrera, su dimensión social. Desde 2010, Messi es embajador de UNICEF y, a través de la Fundación Leo Messi, impulsa proyectos de educación y salud para chicos en situación vulnerable. El premio incluye una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y 50.000 euros.
La visita será relámpago. Una vez terminada la ceremonia, el rosarino tomará un vuelo directo a Nueva York para sumarse a Inter Miami, que el sábado, a las 18.30 de la Argentina, visitará a New York Red Bulls por la MLS.