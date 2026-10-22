Video: Messi hizo delirar al Palacio de los Deportes de Oviedo antes de recibir el Princesa de Asturias

Una agenda a toda velocidad

La jornada continuará esta noche con el plato fuerte: Messi cenará con los Reyes de España y el resto de los premiados. Este viernes, en el Hotel de la Reconquista, donde se hospeda, participará de una recepción en la que la princesa Leonor entregará a cada galardonado un pin conmemorativo. Después, a las 13.30 de la Argentina, llegará la ceremonia en el Teatro Campoamor, donde se convertirá en el primer deportista argentino en recibir la distinción.