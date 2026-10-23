Gobernadores, legisladores y dirigentes del peronismo cerraron filas para defender las PASO
Los principales referentes del PJ se reunieron para coordinar una posición común frente al intento de Milei de eliminar o suspender las primarias. También acordaron llevar propuestas al debate del Presupuesto 2027 y ampliar la convocatoria para fortalecer la unidad opositora.
Resumen para apurados
- Líderes del peronismo se reunieron el jueves en Buenos Aires para coordinar la defensa de las elecciones PASO frente al intento del gobierno de Javier Milei de eliminarlas.
- El encuentro en la Casa de La Pampa dio continuidad a la cumbre de agosto, sumando reclamos por el financiamiento universitario, obras públicas y el Presupuesto nacional.
- Unión por la Patria busca ampliar su frente opositor para frenar la reforma electoral oficialista y condicionar el debate legislativo de cara a los próximos comicios.
El peronismo volvió a mostrar una señal de coordinación frente al gobierno de Javier Milei. Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner compartieron este jueves una reunión con gobernadores y legisladores de Unión por la Patria (UP), en la que acordaron defender la continuidad de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), coordinar posiciones en el debate del Presupuesto 2027 y avanzar en la construcción de un frente político más amplio.
El encuentro se desarrolló entre las 19 y las 22.30 en la Casa de la Provincia de La Pampa, ubicada en Suipacha 346, en la Ciudad de Buenos Aires. El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, ofició de anfitrión de una cumbre que también reunió a Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), el senador y exgobernador santiagueño Gerardo Zamora y los jefes de los bloques de UP en el Congreso, José Mayans y Germán Martínez.
La situación económica y social, el financiamiento de las provincias y la discusión presupuestaria se sumaron a la preocupación por la intención de Milei de eliminar o suspender las PASO de cara a las elecciones de 2027. Al término de la reunión, los dirigentes ratificaron la voluntad de sostener las primarias y de ampliar la convocatoria a otros sectores políticos, consignó el diario "Ámbito".
Un mensaje de unidad
Martínez fue uno de los encargados de resumir los principales temas de la reunión. “Hablamos de la situación dramática de las familias, de las obras paralizadas, de todo eso. También del Presupuesto, de tener propuestas claras sobre discapacidad, obras, universidad y financiamiento de las provincias por el impacto de El Niño”, señaló el diputado.
Luego se refirió a la discusión electoral: “En tercer lugar, se habló de las PASO: Milei las quiere suspender. Tenemos una mirada de unidad del peronismo, de convocar y ampliar”.
Ziliotto coincidió en la necesidad de fortalecer el espacio opositor y sostuvo que la prioridad pasa por atender la situación económica, social, laboral y productiva del país. “Vamos a seguir convocando para garantizar la unidad”, afirmó.
El gobernador pampeano aclaró que durante la reunión no se discutieron candidaturas, sino la necesidad de revalorizar el sistema electoral y construir una alternativa política más amplia. “Nadie puede quedar afuera, hay que ampliar el campo popular. La idea es convocar a un frente político”, planteó.
También reclamó un Presupuesto que favorezca a la población y garantice recursos para las provincias y las universidades. “No es momento de candidaturas, pero sí de pensar en sumar más compañeros al campo popular. Hay otra Argentina posible”, expresó, y adelantó que próximamente ampliarán la convocatoria a otros espacios.
Por su parte, Mayans cuestionó al Gobierno nacional por el desfinanciamiento de las provincias y advirtió sobre una crisis económica marcada por la pérdida de puestos de trabajo.
Reclamos por el Presupuesto 2027
Según trascendió tras la reunión, los dirigentes abordaron cuatro ejes. El primero estuvo centrado en el deterioro de la situación económica, social, productiva y laboral, con especial preocupación por la pérdida de empleos, las dificultades de las familias para llegar a fin de mes y el endeudamiento de los hogares.
También analizaron la situación de las personas con discapacidad y el financiamiento de sus prestaciones, además de los recursos para las universidades, en un contexto en el que cuestionaron al Gobierno por incumplir una ley aprobada por el Congreso.
Otro de los puntos fue la situación financiera de las provincias, el impacto sobre la industria y las economías regionales y la falta de acompañamiento nacional ante los efectos del fenómeno de El Niño. “Mientras tanto, tenemos al Gobierno rifando nuestra soberanía y nuestros recursos naturales”, cuestionaron.
El segundo eje estuvo vinculado con la discusión del Presupuesto 2027. Los referentes de UxP anticiparon que impulsarán propuestas para mejorar rutas, construir viviendas y desarrollar infraestructura social; garantizar los recursos destinados a las personas con discapacidad y sus prestaciones; cumplir con la ley de financiamiento universitario, y asistir a provincias y municipios para mitigar las consecuencias de El Niño.
El tercer punto estuvo dedicado a la reforma electoral que promueve la Casa Rosada. “Ante este panorama, Milei solo piensa en reformar las reglas de juego electoral”, señalaron los dirigentes, que defendieron la continuidad de las PASO y advirtieron sobre los riesgos de una eventual eliminación o suspensión.
Por último, ratificaron la “vocación de unidad del peronismo y del campo popular” y plantearon la necesidad de convocar a otros sectores para construir una alternativa política nacional.
Sobre el objetivo electoral de Milei
Horas antes de la cumbre, Kicillof había reclamado que el peronismo y otros sectores opositores coordinen una estrategia para sostener las primarias. El mandatario bonaerense consideró que la eliminación de esa instancia podría favorecer las aspiraciones de reelección de Milei.
“Desde que cayó (Manuel) Adorni, el Gobierno se está dedicando a una sola cosa, que es la reelección de Milei. Están viendo cómo lograrla. Y entre una de esas cosas está la eliminación de las PASO”, afirmó en una entrevista con C5N.
Según el gobernador, el Presidente habría planteado a sus consultores y encuestadores que la eliminación de las primarias lo beneficiaría electoralmente. Por eso, sostuvo que la oposición debe coordinar posiciones para evitar que se modifiquen las reglas electorales en función de los intereses del oficialismo.
El encuentro de este jueves fue el segundo entre los principales referentes de las distintas corrientes del peronismo. El anterior se había realizado el 11 de agosto en el Hotel Emperador, en la Capital Federal, con el objetivo de mostrar una posición común frente a la iniciativa oficial para eliminar las PASO.
Uno de los participantes describió el clima de la nueva reunión como más favorable que el de la primera cumbre: “Este encuentro fue muy bueno, con muy buen clima, mejor que el anterior”.