Gobernadores, legisladores y dirigentes del peronismo cerraron filas para defender las PASO

El encuentro se desarrolló entre las 19 y las 22.30 en la Casa de la Provincia de La Pampa, ubicada en Suipacha 346, en la Ciudad de Buenos Aires. El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, ofició de anfitrión de una cumbre que también reunió a Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), el senador y exgobernador santiagueño Gerardo Zamora y los jefes de los bloques de UP en el Congreso, José Mayans y Germán Martínez.