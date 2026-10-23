La dura confesión de Judi Dench sobre su salud: “Ya no puedo hacer una película ni leer”

Este jueves, la cadena BBC Mundo publicó una entrevista que Dench dio para el programa de radio “Today”, junto a la conductora Anna Foster. En ella, habló sobre las dificultades que padece en su salud, los desafíos para su vida laboral y cómo lleva el envejecimiento. Según se informó, la actriz ganadora de un Oscar fue diagnosticada con degeneración macular asociada a la edad.