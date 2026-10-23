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La dura confesión de Judi Dench sobre su salud: “Ya no puedo hacer una película ni leer”

Hace más de una década, la actriz ganadora de un Oscar recibió un diagnósico que complicó muchas situaciones de su vida, entre ellas, su trabajo.

La dura confesión de Judi Dench sobre su salud: “Ya no puedo hacer una película ni leer”
Foto: BBC
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz británica Judi Dench reveló este jueves en la BBC que ya no puede filmar ni leer debido a una degeneración macular asociada a la edad.
  • Diagnosticada en 2012 con esta afección ocular que deteriora la visión central, la artista de 91 años redujo drásticamente su actividad en teatro y cine.
  • Su testimonio visibiliza el impacto del envejecimiento en artistas mayores y marca el virtual retiro de una de las figuras más premiadas de la actuación.
Resumen generado con IA

La actriz británica Judi Dench ha demostrado ser capaz de actuar a más no poder. A sus 91 años, cuenta con una filmografía de casi 60 películas, 38 obras de teatro y 37 series. Pero desde 2012, su carrera casi se estancó. Logró sumar a su carrera solo dos películas y seis series a raíz de una enfermedad ocular que le impide, cada vez con más fuerza, la lectura.

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Este jueves, la cadena BBC Mundo publicó una entrevista que Dench dio para el programa de radio “Today”, junto a la conductora Anna Foster. En ella, habló sobre las dificultades que padece en su salud, los desafíos para su vida laboral y cómo lleva el envejecimiento. Según se informó, la actriz ganadora de un Oscar fue diagnosticada con degeneración macular asociada a la edad.

La enfermedad de Judi Dench que le dificulta trabajar

Al hablar sobre su presente laboral, Dench fue enfática. “Ya no puedo estar en un escenario. Ya no puedo hacer una obra de teatro. No puedo hacer una película. Ya no puedo leer más”, sentenció. La actriz reconoció que debe adaptarse y hacer concesiones para “seguir adelante sin pensar demasiado en ello”.

Es que en las últimas apariciones que tuvo en la pantalla o las presencias que hizo frente a una cámara, reconoció dificultades como no reconocer a la gente que se le acerca. “Reveló cómo su condición puede provocar encuentros incómodos, diciendo que a veces se acerca a las personas equivocadas ‘y casi les doy un abrazo’”, señaló la BBC.

Judi Dench y el envejecimiento

Aunque reconoció que intenta llevar adelante una vida con optimismo, Dench también señaló que no se lleva demasiado bien con el “aging”. “Es terrible”, dijo sobre envejecer. “No le encuentro ninguna ventaja, no pienso demasiado en ello, simplemente sigo intentándolo, ya sabés, ponete los patines o lo que sea, mantenete activa”, recomendó a Foster.

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Sobre la degeneración macular, se trata de un diagnóstico relacionado directamente al envejecimiento. Por ello, Dench señaló que si, además de las condiciones propias de la edad, se suma un problema de vista, “es un juego completamente diferente”. “No hay mucho que decir, no pienso en ello”, señaló la ganadora del Oscar.

¿Qué es la degeneración macular asociada con la edad?

Según la American Academy of Ophthalmology, la degeneración macular (DMRE) relacionada con la edad es una enfermedad de la retina que se produce cuando una parte, la mácula, se daña. Causa pérdida de la visión central, pero no afecta la visión lateral. Se trata de una afección frecuente ubicada entre las más comunes en personas mayores de 50 años.

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Las personas fumadoras, con sobrepeso, hipertensión, antecedentes familiares de DMRE o con un consumo alto de grasas saturadas, son las que tienen más probabilidades de padecer la enfermedad. Además, la AAO también señala que las enfermedades cardíacas constituyen un factor de riesgo.

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