Avenida Brasil 2: la actriz que los fanáticos esperaban ver y no será parte del regreso
La secuela de la exitosa telenovela brasileña llegará en enero de 2027 con varios personajes de la historia original. La actriz que interpretó a Suelen explicó cuál es su postura frente al regreso de la ficción y qué hará cuando se estrene.
Resumen para apurados
- Isis Valverde confirmó que no participará de Avenida Brasil 2, secuela que TV Globo estrenará en enero de 2027, al no haber sido convocada por la producción.
- La actriz interpretó al popular personaje Suelen en el éxito de 2012. Pese a quedar fuera del elenco, celebró públicamente la continuidad de la historia.
- La novela contará con los protagónicos originales de Carminha y Nina, buscando replicar su fenómeno global de audiencia en un reparto con notorias ausencias.
La segunda temporada de Avenida Brasil comienza a tomar forma y, mientras crece la expectativa por el regreso de una de las telenovelas brasileñas más exitosas, también se confirman algunas ausencias. Una de ellas es la de Isis Valverde, quien interpretó a Suelen en la historia original y no participará, por el momento, de la nueva entrega.
La actriz se refirió al proyecto con entusiasmo y aseguró que seguirá la continuación de la ficción, pese a no formar parte del elenco. Sus declaraciones se suman a las que había realizado semanas atrás, cuando explicó que todavía no había recibido una propuesta para regresar a la producción de TV Globo.
Por qué Isis Valverde no estará en Avenida Brasil 2
Isis Valverde confirmó que no participará de Avenida Brasil 2, aunque dejó en claro que celebra el regreso de la historia. En declaraciones a la revista Quem, reproducidas por el portal Noticias da TV, la actriz brasileña manifestó su entusiasmo por la continuación de la telenovela.
“Yo no voy a hacer Avenida Brasil 2, pero me encantó la idea. Cuando me enteré, me pareció genial. Creo que va a ser un éxito”, expresó.
Además, elogió al autor de la ficción, João Emanuel Carneiro, y adelantó que verá los nuevos capítulos para acompañar a sus amigos que sí formarán parte del proyecto.
La ausencia de Valverde ya había despertado interrogantes entre los seguidores de la novela. A fines de septiembre, durante una entrevista con la columna de Fábia Oliveira para el portal brasileño Metrópoles, la intérprete había aclarado que todavía no había sido convocada.
En aquella oportunidad, al ser consultada sobre una posible participación, respondió: “Hasta ahora, no”. También manifestó sus ganas de ver la continuación: “Estoy súper entusiasmada por verla. No me la pierdo”.
De esta manera, sus declaraciones más recientes confirmaron que no regresará en esta segunda entrega, aunque no expresó rechazo hacia la propuesta ni hacia la producción.
Cuándo se estrena Avenida Brasil 2 y qué actores regresan
La nueva entrega tiene previsto su estreno para enero de 2027.
La secuela de Avenida Brasil, la exitosa telenovela estrenada originalmente en 2012, llegará a la pantalla de TV Globo con parte del elenco que convirtió a la historia en un fenómeno de audiencia.
Entre los regresos anunciados se encuentran Adriana Esteves, nuevamente como Carminha; Débora Falabella, en el papel de Nina; Murilo Benício, como Tufão; y Cauã Reymond, quien volverá a interpretar a Jorgito.
La producción también sumará a otros intérpretes de la versión original y nuevas incorporaciones. Entre los nombres anunciados por Globo el 12 de octubre figura Heloísa Périssé, quien retomará su papel de Monalisa, aunque su participación será temporal.
Por ahora, Suelen no aparece entre los personajes confirmados para la continuación. Mientras se esperan novedades sobre la trama y el resto del elenco, Isis Valverde dejó en claro que acompañará el proyecto como espectadora y celebrará el regreso de sus antiguos compañeros a la ficción.