Tragedia en Córdoba: un albañil de 23 años murió electrocutado mientras trabajaba con una máquina hormigonera
El accidente ocurrió en una obra de Estancia Vieja cuando el joven manipulaba la maquinaria y recibió una fuerte descarga eléctrica. Pese a los desesperados intentos de sus compañeros y a las maniobras de RCP realizadas en el lugar, los médicos constataron su deceso.
Resumen para apurados
- Un albañil de 23 años murió electrocutado este miércoles tras recibir una descarga mientras manipulaba una hormigonera en una obra en Estancia Vieja, Córdoba.
- El joven quedó inconsciente al instante. Pese al rápido auxilio de sus compañeros y a las maniobras de RCP de los rescatistas, los médicos no lograron reanimarlo.
- La tragedia conmocionó al Valle de Punilla mientras la Justicia y la policía investigan si el letal episodio derivó de un fallo técnico en la máquina o de un error humano.
Un joven albañil de 23 años murió tras sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba tareas de construcción en una propiedad de la localidad de Estancia Vieja, en el valle de Punilla.
El trágico hecho ocurrió durante la tarde del miércoles 21 de octubre en una vivienda ubicada sobre la calle 136, cerca del vado. En ese instante, la labor cotidiana se interrumpió de manera dramática ante la consternación de todos los presentes en la zona.
Según explicaron los compañeros de trabajo que presenciaron el suceso, el obrero se encontraba manipulando una máquina hormigonera al momento del accidente. Fue en esas circunstancias cuando recibió un potente impacto de corriente eléctrica que lo dejó inconsciente de manera inmediata sobre la obra.
La reacción de los trabajadores que compartían la jornada con el joven fue instantánea. Ante la extrema gravedad del episodio, sus compañeros intentaron asistirlo de urgencia y dieron rápida intervención a los servicios de emergencia y a las autoridades locales.
A los pocos minutos, el personal que arribó al lugar comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar reanimarlo a la espera del servicio médico. La tensión invadió el lugar mientras se desplegaban las tareas de auxilio.
Sin embargo, a pesar de los sostenidos esfuerzos por reanimarlo, los profesionales del servicio de emergencias que acudieron a la escena constataron el fallecimiento del trabajador en el mismo lugar del accidente.
La investigación judicial en marcha
La noticia del deceso generó hondo dolor y conmoción tanto entre los vecinos de Estancia Vieja como en las poblaciones vecinas de las sierras de Córdoba. La muerte de un trabajador de tan solo 23 años golpea duro a la comunidad laboral de la zona.
Actualmente, las causas y circunstancias precisas en las que se produjo la letal descarga eléctrica se encuentran bajo investigación judicial y policial. Las autoridades buscan esclarecer cómo se desencadenó el fallo técnico o humano durante el uso de la maquinaria.