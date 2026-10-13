Tragedia en Catamarca: murió al caer desde un balcón mientras bailaba

Lo que prometía ser una jornada de celebración y encuentro de fin de semana terminó convirtiéndose en un trágico episodio. El accidente ocurrió durante la noche del sábado, cerca de las 22:40, en un inmueble ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 4, a la altura del kilómetro 6,5, en el camino hacia la localidad de El Rodeo. En ese lugar, Javier Orlando Vargas, de 49 años, compartía una reunión junto a familiares y allegados cuando comenzó a bailar en una galería elevada y, al apoyarse en el sector del balcón, perdió el equilibrio y cayó al vacío.