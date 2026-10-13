Seguridad

Tragedia en Catamarca: murió al caer desde un balcón mientras bailaba

Una reunión familiar en las afueras de la capital provincial terminó en una devastadora tragedia en Catamarca. La víctima bailaba en un balcón en altura cuando perdió el equilibrio y cayó fatalmente al vacío.

Conmoción por una tragedia en Catamarca: cayó desde un balcón mientras bailaba y perdió la vida
Conmoción por una tragedia en Catamarca: cayó desde un balcón mientras bailaba y perdió la vida
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Vargas, de 49 años, murió el sábado por la noche en Catamarca al caer de un balcón tras perder el equilibrio mientras bailaba en una reunión familiar.
  • El hecho ocurrió en la Ruta Provincial 4 cuando la víctima cayó desde una galería a más de tres metros de altura hacia el patio, falleciendo al instante por traumatismos.
  • La Fiscalía investiga el caso de oficio y aguarda peritajes edilicios en la baranda, informes toxicológicos y la autopsia para esclarecer las causas exactas del siniestro.
Resumen generado con IA

Lo que prometía ser una jornada de celebración y encuentro de fin de semana terminó convirtiéndose en un trágico episodio. El accidente ocurrió durante la noche del sábado, cerca de las 22:40, en un inmueble ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 4, a la altura del kilómetro 6,5, en el camino hacia la localidad de El Rodeo. En ese lugar, Javier Orlando Vargas, de 49 años, compartía una reunión junto a familiares y allegados cuando comenzó a bailar en una galería elevada y, al apoyarse en el sector del balcón, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

La estructura donde se encontraba la víctima presentaba un desnivel superior a los tres metros de altura con respecto al piso del patio trasero. A raíz de la caída, el hombre sufrió severos traumatismos craneales y corporales que resultaron letales de manera inmediata.

En un escenario de desesperación, se solicitó de urgencia la intervención médica. Sin embargo, cuando los profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribaron a la vivienda, sólo pudieron constatar el fallecimiento del hombre en el mismo lugar de los hechos.

La investigación judicial y las pericias en el lugar del hecho

Frente a la consternación generada por este suceso en Catamarca, la Justicia activó de inmediato las medidas correspondientes para determinar las causas exactas que provocaron el deceso de Vargas. Efectivos policiales de la jurisdicción y especialistas de la Dirección General de Criminalística trabajaron en la propiedad para inspeccionar detenidamente la estructura del balcón y las barandas contiguas.

Los peritos del gabinete técnico realizaron relevamientos fotográficos y planimétricos en el área de la caída. El objetivo central de estos estudios es verificar si el balcón presentaba alguna falla edilicia, deterioro o anomalía estructural que hubiera facilitado la pérdida de estabilidad de la víctima al momento del apoyo.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno, la causa judicial fue caratulada preventivamente bajo la figura de “Actuaciones de Oficio”. De igual manera, las autoridades dispusieron la realización de una autopsia forense para certificar los traumatismos sufridos antes de efectuar la entrega del cuerpo a sus familiares.

En paralelo, los investigadores continúan receptando testimonios a los allegados que participaron del encuentro familiar para reconstruir minuciosamente la secuencia previa al accidente.

Se prevé que durante las próximas horas la causa avance con la incorporación de los informes toxicológicos y los resultados definitivos de las pericias arquitectónicas sobre la galería. 

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