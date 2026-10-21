Por qué Javier Milei usó una venda en el cuello durante su viaje a España: la explicación oficial

La gira también estuvo marcada por la ausencia de reuniones presenciales con los principales referentes nacionales del PP y Vox. El líder de Vox, Santiago Abascal, continuó con sus actividades de campaña en el norte de España, mientras que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tenía previsto reunirse con Milei. La excepción fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien el mandatario argentino mantuvo un encuentro.