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San Carlo Acutis: la poderosa oración para pedir su intercesión y recibir su ayuda

Carlo Acutis, conocido como el “influencer de Dios” y primer santo millennial, cuenta con una oración oficial para pedir su intercesión. Su vida, marcada por la fe y la tecnología, lo convirtió en un referente espiritual para las nuevas generaciones.

San Carlo Acutis: esta es la poderosa oración para pedir su intercesión
San Carlo Acutis: esta es la poderosa oración para pedir su intercesión
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Iglesia católica difunde la oración de San Carlo Acutis tras su canonización en Roma, destacándolo como el primer santo millennial por su labor de evangelización digital.
  • Fallecido en 2006 por leucemia a los 15 años, el joven italiano unió fe e informática para difundir milagros eucarísticos, proceso que derivó en la aprobación de dos milagros.
  • Su tumba en Asís se afianza como centro de peregrinación global, consolidando su legado como puente entre la Iglesia católica, las nuevas generaciones y el entorno digital.
Resumen generado con IA

La Iglesia celebró el año pasado la canonización de Carlo Acutis, el joven italiano conocido como “el ciberapóstol de la Eucaristía” y popularmente apodado “el influencer de Dios”. Con tan solo 15 años de vida, dejó una huella imborrable que lo convirtió en el primer santo millennial.

¿Quién fue Carlo Acutis?

Carlo nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y creció en Milán, donde destacó por su sencillez, alegría y una marcada pasión por la informática. Supo unir sus habilidades tecnológicas con su profunda fe, creando un sitio web en el que recopiló y explicó los milagros eucarísticos del mundo. “La Eucaristía es mi autopista al cielo”, solía repetir.

En 2006, su vida terrenal se apagó a causa de una leucemia fulminante, pero su testimonio comenzó a expandirse a nivel global. Su beatificación se celebró el 10 de octubre de 2020 en Asís, tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión: la curación del niño brasileño Matheus.

El 23 de mayo de 2024, el papa Francisco aprobó un segundo milagro: la recuperación de la joven costarricense Valeria Valverde, quien estaba al borde de la muerte tras un grave accidente. Ese hecho abrió el camino a la canonización.

Finalmente, el domingo 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue proclamado santo en una ceremonia multitudinaria en Roma, junto a otros tres beatos. Desde entonces, su memoria litúrgica se celebra el 12 de octubre. Sus restos descansan en el Santuario della Spogliazione de Asís, lugar que se ha convertido en destino de peregrinación para miles de fieles.

San Carlo Acutis: la poderosa oración para pedir su intercesión y recibir su ayuda

Oración a San Carlo Acutis

Oh Dios, nuestro Padre,

gracias por habernos dado a Carlo,

modelo de vida para los jóvenes y mensaje

de amor para todos. Tú has hecho que

se enamore de tu hijo Jesús, haciendo de la

Eucaristía su «autopista hacia el cielo».

Tú le has dado a María como Madre muy amada,

y has hecho que con el Rosario se convirtiese

en un cantor de su ternura. Acoge su intercesión

por nosotros. Mira sobre todo a los pobres,

a quienes él amó y ayudó.

También a mí concédeme, por su intercesión,

la gracia que necesito... (hacer el pedido)

Y haz que nuestra alegría sea plena,

conduciendo a Carlo entre los santos

de la Iglesia universal, a fin de que su sonrisa

siga resplandeciendo para nosotros

y para gloria de tu nombre.

Amén

Tras la oración, la Iglesia invita a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.

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