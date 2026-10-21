Un camionero manejó ebrio desde Corrientes a Buenos Aires y el test le dio 2,65 de alcohol

Un viaje de más de 900 kilómetros que pudo terminar en tragedia. Un camionero de 40 años que partió desde Corrientes con destino a la provincia de Buenos Aires fue interceptado en la Autopista Panamericana durante un operativo de control. Al ser sometido al test de alcoholemia, la pipeta marcó un nivel alarmante de 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre.