Un camionero manejó ebrio desde Corrientes a Buenos Aires y el test le dio 2,65 de alcohol

Resumen para apurados
- La ANSV interceptó en la Panamericana a un camionero que manejó ebrio desde Corrientes hacia Buenos Aires con 2,65 g/l de alcohol, violando la tolerancia cero.
- El chofer admitió su estado antes del test en un operativo donde se fiscalizaron 780 camiones y se sancionó a 94 conductores por diversas faltas en las rutas.
- El infractor afrontará una multa de más de 2 millones de pesos y 18 meses de suspensión de su licencia, exponiendo la alarma por la recurrente imprudencia en las rutas.
Un viaje de más de 900 kilómetros que pudo terminar en tragedia. Un camionero de 40 años que partió desde Corrientes con destino a la provincia de Buenos Aires fue interceptado en la Autopista Panamericana durante un operativo de control. Al ser sometido al test de alcoholemia, la pipeta marcó un nivel alarmante de 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre.
Al momento de la inspección, el propio chofer reconoció su estado antes de soplar y soltó una frase tan insólita como preocupante: “No va a dar cero”.
Para los conductores profesionales de transporte de cargas y de pasajeros rige la tolerancia cero de alcohol al volante en todo el territorio nacional. Por este motivo, los agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le impidieron de inmediato continuar su trayecto y procedieron a retener la documentación del vehículo.
A raíz de esta imprudencia, el chofer quedó expuesto a severas medidas disciplinarias. Las autoridades confirmaron que podría recibir una multa económica superior a los 2 millones de pesos, además de sufrir la suspensión de su licencia de conducir por un período de hasta 18 meses.
Operativos masivos en las rutas
La detección de este camionero se dio en el marco de un despliegue de fiscalización del transporte pesado en la Panamericana, donde se inspeccionaron 780 vehículos de gran porte. Durante la jornada, 94 conductores profesionales resultaron sancionados por circular con patentes adulteradas, no respetar el carril, hablar por celular o no usar el cinturón de seguridad.
Ese mismo fin de semana, en la Ruta Nacional 16 en Chaco, la policía detuvo a un hombre de 55 años que manejaba en zigzag con 2,56 g/l de alcohol. En tanto, en el peaje de Pilar cayeron otros infractores en controles preventivos, lo que enciende las alarmas sobre la imprudencia recurrente en las rutas argentinas.