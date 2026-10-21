SociedadActualidad

Un camionero manejó ebrio desde Corrientes a Buenos Aires y el test le dio 2,65 de alcohol

Un conductor profesional fue interceptado en la Panamericana tras recorrer cientos de kilómetros en un estado alarmante de ebriedad.

El conductor fue detectado durante un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El conductor fue detectado durante un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La ANSV interceptó en la Panamericana a un camionero que manejó ebrio desde Corrientes hacia Buenos Aires con 2,65 g/l de alcohol, violando la tolerancia cero.
  • El chofer admitió su estado antes del test en un operativo donde se fiscalizaron 780 camiones y se sancionó a 94 conductores por diversas faltas en las rutas.
  • El infractor afrontará una multa de más de 2 millones de pesos y 18 meses de suspensión de su licencia, exponiendo la alarma por la recurrente imprudencia en las rutas.
Resumen generado con IA

Un viaje de más de 900 kilómetros que pudo terminar en tragedia. Un camionero de 40 años que partió desde Corrientes con destino a la provincia de Buenos Aires fue interceptado en la Autopista Panamericana durante un operativo de control. Al ser sometido al test de alcoholemia, la pipeta marcó un nivel alarmante de 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre.

Especialistas de Harvard destacaron que más de 60 enfermedades se asocian al consumo de alcohol

Especialistas de Harvard destacaron que más de 60 enfermedades se asocian al consumo de alcohol

 Al momento de la inspección, el propio chofer reconoció su estado antes de soplar y soltó una frase tan insólita como preocupante: “No va a dar cero”.

Para los conductores profesionales de transporte de cargas y de pasajeros rige la tolerancia cero de alcohol al volante en todo el territorio nacional. Por este motivo, los agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le impidieron de inmediato continuar su trayecto y procedieron a retener la documentación del vehículo.

A raíz de esta imprudencia, el chofer quedó expuesto a severas medidas disciplinarias. Las autoridades confirmaron que podría recibir una multa económica superior a los 2 millones de pesos, además de sufrir la suspensión de su licencia de conducir por un período de hasta 18 meses.

Operativos masivos en las rutas

La detección de este camionero se dio en el marco de un despliegue de fiscalización del transporte pesado en la Panamericana, donde se inspeccionaron 780 vehículos de gran porte. Durante la jornada, 94 conductores profesionales resultaron sancionados por circular con patentes adulteradas, no respetar el carril, hablar por celular o no usar el cinturón de seguridad.

Ese mismo fin de semana, en la Ruta Nacional 16 en Chaco, la policía detuvo a un hombre de 55 años que manejaba en zigzag con 2,56 g/l de alcohol. En tanto, en el peaje de Pilar cayeron otros infractores en controles preventivos, lo que enciende las alarmas sobre la imprudencia recurrente en las rutas argentinas.

Temas Buenos AiresCorrientes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición
1

Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición

Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana
2

Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios
3

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios

Milei arremetió contra Pedro Sánchez en Madrid: lo llamó dictador y pidió sacar a los socialistas a patadas
4

Milei arremetió contra Pedro Sánchez en Madrid: lo llamó "dictador" y pidió "sacar a los socialistas a patadas"

Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre: “Queremos un Tucumán emprendedor”
5

Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre: “Queremos un Tucumán emprendedor”

Ranking notas premium
Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?
1

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?
2

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago
3

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran
4

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente
5

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente

Más Noticias
El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición

Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición

Instalaron una antena de celulares a metros de su casa y, tras 26 años de juicio, recibirán una indemnización millonaria

Instalaron una antena de celulares a metros de su casa y, tras 26 años de juicio, recibirán una indemnización millonaria

Sándwich de milanesa y empanadas: los famosos que se rindieron ante la gastronomía tucumana

Sándwich de milanesa y empanadas: los famosos que se rindieron ante la gastronomía tucumana

Así fue el accidente de Fabián Gianola: el video del momento en que lo embistió un auto

Así fue el accidente de Fabián Gianola: el video del momento en que lo embistió un auto

Antonio Grimau: la decisión que tomó una semana antes de morir y por qué se bajó de una obra

Antonio Grimau: la decisión que tomó una semana antes de morir y por qué se bajó de una obra

Alerta amarilla: qué provincias esperan tormentas fuertes y ráfagas de más de 70 km/h

Alerta amarilla: qué provincias esperan tormentas fuertes y ráfagas de más de 70 km/h

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Comentarios